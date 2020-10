Entrevista a la diputada Lorena Heras (PP): «La ley Celaá busca que los alumnos pasen de curso sin esfuerzo, les da miedo que se frustren»

La ministra de Educación, Isabel Celaá, es inasequible al desaliento. Tal como lo planteó para el tercer trimestre del curso pasado, ha vuelto a aprobar —como informa ABC— una orden que da luz verde a las comunidades para que permitan a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos.

En su artículo 5, señala que «los centros docentes, de acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones, podrán modificar, de manera excepcional los criterios de promoción en todos los cursos de primaria, ESO y Bachillerato».

Añade que «la repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante, globalmente considerada, sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato».

La secretaria de Educación del Partido Popular de Madrid, Lorena Heras, lleva tiempo instando a la ministra de Educación, Isabel Celáa, a «no poner palos en las ruedas» a la estrategia que ha diseñado la Comunidad de Madrid.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, la secretaria de Educación del PP de Madrid denuncia que la Ley Celáa «es un sistema educativo que iguala a los alumnos por debajo como ha hecho siempre el PSOE. Pero ahora añade un aderezo peligroso en el que hace alarde explícito de que la Administración puede oblgarte a llevar a tu hijo a un centro y eliminando cualquier vestigio de la Constitución española».

El PP de la Comunidad de Madrid mantiene su defensa libertad educativa, para garantizar el derecho de las familias de elegir la educación de sus hijos y no una oferta única como pretende la izquierda.

«Lo que pretende la izquierda es dirigir y tutelar la vida de los españoles»

«Aquello nos cuesta, por lo que hemos trabajado y luchado, es lo que más vamos a valorar en el futuro. Es esta cultura la que la izquierda quiere dinamitar. Por eso pretenden que los alumnos pasen de curso con materias suspensas bajo la excusa de que los alumnos no pueden venirse abajo moralmente, no pueden verse fracasados ni frustrados y que da igual lo que hagas porque el Estado te permitirá pasar de curso. Y eso lo que va a generar es una generación de alumnos que valoren el esfuerzo. Eso no es lo que van a encontrar en la vida real allí fuera»