Manu Carreño, sin piedad contra Maradona: «No sé cómo llegó a los 60»

El periodista de Mediaset Manu Carreño criticó muy duramente a Diego Armando Maradona en ‘El Programa de Ana Rosa’ en Telecinco.

Carreño se convirtió en uno de los protagonistas de las redes sociales con sus ataques al astro argentino, recientemente fallecido.

Hay que reconocer que Carreño dijo lo que muchos piensan y casi todos callan, ahora que el deceso del ‘Diez’ ha causado una conmoción mundial: «La imagen de Maradona ha sido una vergüenza mundial, no sé cómo llegó a los 60″.

El programa contó con el testimonio de Monchi, director deportivo del Sevilla y que coincidió con ‘Diegol’ en el vestuario del club hispalense cuando aterrizó procedente del Nápoles.

Dices que Maradona ha sido el mayor genio que has visto, cuando no has visto más de 5 partidos completos suyos, si es que llega, jajaja qué grande eres, Manu!!! Cuando dices luego que “fue una vergüenza mundial”, pues bueno, demagogia que usas recurrentemente, nada nuevo.

— Cadal (@Cadalcual) November 27, 2020