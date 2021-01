TVE censura la proyección de la bandera de España en Sol cerrando los planos y tapándola con flores

La alerta ultra la lanzó uno de los más sumisos periodistas con los que cuenta el Gobierno PSOE-Podemos. Ignacio Escolar, director de eldiario.es: «Atención, Ayuso ordena proyectar la bandera de España en la Puerta del Sol durante las retransmisión de las campanadas».

¡Escándalo! «La Comunidad de Madrid contrata a un equipo de iluminación que proyectará la enseña rojigualda aprovechando la emisión en directo de las grandes cadenas de televisión», advertía eldiario.es y desde Twitter le respondían con un zasca del tamaño del reloj de Sol:

En otros países que no se avergüenzan de sus símbolos nacionales, lo hacen con total normalidad y no con el escándalo que le causaba al Gobierno socialista-comunista, Eldiario.es. Para que no se viera la bandera, en La 1 pudo verse un pomposo arreglo foral para tapar la bandera.

La Plataforma TVE Libre avisó del «miserable cierre de plano y la censura floral” de la Bandera por parte de TVE “para tapar la bandera de España en puerta del Sol”, añadiendo: “Lamentable sectarismo de extrema izquierda en la noche del año 20/21”. Así mismo, el diputado de Vox Víctor Sánchez del Real también denunció esa censura de la Bandera Nacional, anunciando que llevará el asunto a la comisión de control de TVE en el Congreso.