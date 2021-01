Celia Villalobos se deshace en elogios hacia Telemadrid en plena tertulia de Televisión Española

Lo de Celia Villalobos es de traca mayor.

La política del PP ha asegurado que se ha pasado todo el fin de semana viendo Telemadrid, «como es lógico». Y lo ha dicho sin inmutarse en plena tertulia de Televisión Española, que la paga.

La cara de uno de los presentadores, Igor López, era un poema.

«Me he pasado todo el fin de semana, como es lógico, viendo Telemadrid. Porque es donde venían las cosas de Madrid», decía la Villalobos en el canal público estatal. La presentadora de ‘La hora de la 1’ por fin reaccionaba y se hacía oír: «No te voy a gruñir, Celia, porque es televisión pública Telemadrid también».

📺 Las felicitaciones a la cobertura de @telemadrid por la nieve se cuelan en #LaHoraFilomena de TVE: «No te voy a gruñir porque también es televisión pública» 😂 @Josepablo_ls. pic.twitter.com/Dr6vmoZtfz — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) January 11, 2021

Tú no, Mónica, pero seguro que las declaraciones de Villalobos han sentado a cuerno quemado a los responsables de TVE, que la pagan un sueldo para que se siente en vuestros programas a elogiar a la competencia, por mucho servicio público que también sean.

Villalobos, una habitual de TVE

Esa ‘pasión’ de la exministra y exvicepresidenta del Congreso de los Diputados por Telemadrid contrasta con lo bien mimada y remunerada que está en TVE, donde no solo colabora en sus tertulias de actualidad como las de ‘La hora de La 1’ sino que además fue una de las estrellas de ‘Masterchef Celebrity 5’.

La exalcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, fue concursante de la quinta edición de MasterChef Celebrity. Junto a ella se han anunciado otros cuatro concursantes: Florentino Fernández, Gonzalo Miró, Raquel Meroño y Juan José Ballesta. Todos ellos se suman a los cinco conocidos en el día de ayer: Raquel Sánchez Silva, Josie, Melani Olivares, La Terremoto de Alcorcón y David Fernández.

La exdiputada del Partido Popular fue alcaldesa de Málaga, entre 1995 y 2000 y ministra de Sanidad durante el segundo Gobierno de José María Aznar. La mayor parte de su carrera política transcurrió en el Congreso de los Diputados, donde ejerció de diputada entre 1986 y 2019. Fue en marzo de 2019 cuando Villalobos anunció su retirada de la política tras la derrota de Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP.

Su carrera política ha estado marcada por numerosas discrepancias con el partido, pintorescas expresiones, salidas de tono, regañinas, que se manifestaron en las distintas intervenciones en programas televisivos en los que ha participado.

Durante su etapa como ministra de Sanidad, Villalobos tuvo que hacer frente a los episodios de vacas locas que se dieron en Europa. En 2001, los expertos recomendaron no consumir algunos tipos de carne. En ese momento, la titular de Sanidad lanzó una recomendación que pasó a la historia: «Las amas de casa no tienen que hacer un caldo con huesos de vaca, que además ya no se venden, y si los tienen en la nevera, que los tiren. Se puede hacer el caldo con huesos de cerdo».

La diputada popular también se hizo célebre un día a la salida del Congreso de los Diputados, cuando esperaba a su chófer a la salida del parking. Una cámara grabó el divertido episodio: ella esperando en la calle y gritando al túnel del aparcamiento y dirigiéndose a su chófer «Manolo», «¡Vamos, coño!», «joder».

Uno de los momentos más destacados de la exdiputada tuvo lugar en el año 2015. Villalobos, que en ese momento era la vicepresidenta primera del Congreso, fue pillada por las cámaras mientras jugaba al ‘Candy Crush’. Más tarde, la diputada aseguró que estaba jugando a ‘Frozen’.

Otro momentazo de Celia Villalobos se produjo en 2018 cuando propinó un manotazo a un micro de laSexta cuando la periodista Andrea Ropero preguntó a la popular sobre la salida de Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Villalobos se mostró visiblemente enfadada y apartó de un manotazo el micrófono de laSexta: «¡No voy a decir nada más!»

En julio de ese mismo año, Villalobos protagonizó un divertido momento cuando en la huelga de taxis como protesta contra las VTC la diputada del PP soltó esta expresión :»¿Y cómo coño llego yo ahora a Torremolinos? ¿Y a mí por qué no me ha avisado nadie?». Un momento que fue captado por la Cadena Ser.