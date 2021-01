Antonio Naranjo: «Los que van buscando guisantes fríos en el Zendal son los que le perdonaron la vida a Illa»

Es uno de esos pocos tertulianos que sabe torear en las plazas más difíciles de las televisiones compradas del Gobierno.

Antonio Naranjo conversa con Periodista Digital sobre la fuga de Salvador Illa a Cataluña y hacemos con él un balance de su nefasta gestión de la pandemia que se ha saldado con 85.000 muertes.

El lugarteniente de Carlos Herrera en las mañanas de la COPE reconoce que «Illa tiene la virtud de tener un talante razonable pero mi abuelo también lo tenía y no lo hicieron ministro».

Naranjo recuerda que Illa y Simón hicieron caso omiso a las notificaciones expresas que recibieron sobre la pandemia.

«Hasta recibieron una visita de un representante de la Organización Médica Colegial que les advirtió de que este virus era de tipo cuatro, el más grave de todos. A pesar de eso, lo calificaron de tipo dos. Y ocultaron la información que ya tenían. Luego tuvieron que tomar las medidas más restrictivas de Europa. Sánchez aprovechó el estado de alarma para colocar su idea de que esto no se podía saber y que actuaron con rapidez»

«Me llama la atención la doble vara de medir a la hora de perdonarle la vida a Illa de los que van buscando guisantes fríos en el Zendal»

«Que el ministro de Sanidad no diga ‘yo de aquí no me muevo porque soy relevante’ es sorprendente estando en plena tercera ola de coronavirus. Y no pasaría nada por retrasar las elecciones catalanas. Este es el que abandona el frente en la gran guerra contra el virus».

«Todos resultan Adenauer al lado de la generación 15-M. Estos que iban a renovar la política son más funcionarios que todos sus predecesores. El sistema político expulsa a todos los que no forman parte de él»