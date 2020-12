Naranjo vapulea a Revilla por no dar la cara ante los hosteleros y echar a los leones a sus consejeros

El monumental vapuleo que recibió Miguel Ángel Revilla en ‘Todo es mentira’ por intentar desmarcarse del cierre del interior de la hostelería durante la Navidad sigue dando que hablar.

Es muy poco habitual que al presidente de Cantabria se le ponga contra las cuerdas, hasta el punto de que el populista cántabro acabó enfrentándose a Risto Mejide y a Antonio Naranjo.

“Hay que decir una cosa, el tema de abrir y cerrar no es una cuestión política, es una cuestión sanitaria”, comenzaba diciendo el presidente de Cantabria.

“Es un error, yo no cierro nada, no tengo esa competencia. Yo no puedo cerrar nada, no está mi firma en ningún cierre. El cierre de los establecimientos lo hace Sanidad”.