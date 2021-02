Fernando Paz (El Toro TV): «Hay medicamentos contra el Covid más eficientes que las vacunas»

Fernando Paz, historiador y presentador de ‘La Inmensa Minoría’, denuncia la campaña de bulos y engaños que lanzan los medios del Gobierno en torno a la vacuna.

“Las vacunas no están aprobadas, están autorizadas. No están aprobadas porque no han sido testadas lo suficiente»

«Las farmacéuticas lo han dicho claramente, al igual que los gobiernos: las vacunas es lo que tenemos a falta de algo mejor. Los que sí están engañando son los medios de comunicación»

«Los que nos están diciendo ‘no hay peligro y no pasa nada’ cuando la realidad objetiva es que nos están usando de conejillo de indias».

«Otro argumento que nos dan es que nos inyectan la vacuna porque no hay otra cosa»

«Esto tampoco es cierto: hay medicamentos contra el Covid que arrojan una fiabilidad altísima. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, de la que The Lancet tuvo que retractarse sobre los riesgos de su uso después de decir que era peligroso y que los medios se cachondearan porque la recomendaba Trump»

«Las grandes farmacéuticas viven de cronificar las enfermedades, no de resolverlas»

«Están atacando a AstraZeneca porque es una vacuna tradicional, no de RN mensajero. La Sputnik está dando unos resultados extraordinarios, según The Lancet»

«La vacuna es la constatación de un fracaso, en otros país como Australia o Taiwán están haciendo casi vida normal»

«El Covid se puede prevenir con la Vitamina D y la C. Que tome el aire y se saque la mascarilla»

Por us parte, Javier García Isac, director de Radio YA, se pregunta dónde están los medios de comunicación que quieren llegar a la verdad.

«Hemos simpatizado con nuestro carceleros. Un gran síndrome de Estocolmo cuando todas las vacunas son experimentales»