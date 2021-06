Trump insta al mundo a pasarle a China una factura de 10.000 millones de dólares por crear el coronavirus

No es Donald Trump convencido de que la peste vino de China y que fue en un laboratorio, jugando a aprendices de brujo, donde los chinos generaron ese maldito coronavirus que ha puesto patas arriba la economía, el turismo y hasta la cultura Occidental. Y no quiere que los autoritarios jerarcas de Pekín se vayan de rositas.

El expresidente estadounidense lo ha dejado claro en su discurso durante la convención anual estatal del Partido Republicano de Carolina del Norte, celebrada este sábado, 5 de junio de 2021, en la ciudad de Greenville.

Durante su intervención, el político criticó a Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU, exigió que China pagara a todos los países por el daño causado por la pandemia, y comentó sarcástico el bloqueo de sus cuentas en plataformas como Facebook por dos años y la campaña que Twitter tiene contra el, mientras permite a dictadores como el chavista Maduro y a terroristas campar a sus anchas.

Trump se unió a un coro de políticos republicanos que critican a Fauci por pedir a los estadounidenses que usen máscaras para protegerse del covid-19.

«No es un gran médico, pero sí un gran promotor». «Al principal asesor médico de Joe Biden le gusta la televisión más que a cualquier político en esta sala. Se ha equivocado en casi todos los temas y se equivocó con Wuhan y con el laboratorio también».

El exmandatario, que no descarta volver como candidato a la presidencia en 2024, hizo referencia a una teoría de que el virus mortal escapó del Instituto de Virología de la ciudad china de Wuhan –una posibilidad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó anteriormente de «extremadamente improbable»– y declaró que el gigante asiático debe pagar al resto del mundo por los daños causados por la pandemia.

«Todas las naciones deberían trabajar juntas para presentar a China una factura por un mínimo de 10.000 millones de dólares para compensar el daño que ha causado». «Todos deberíamos declarar con una voz unificada que China debe pagar».

A continuación, Trump comentó la reciente decisión de Facebook de bloquear sus cuentas en en la plataforma al menos hasta enero del 2023.

«Puede que me permitan volver dentro de dos años. No me interesa demasiado», dijo el exmandatario, que se refirió al director ejecutivo de la plataforma, Mark Zuckerberg, como una «belleza».

«Una caza de brujas de cinco años»

Trump también recordó la investigación sobre la Organización Trump iniciada el pasado mayo por la Oficina del Fiscal General del estado de Nueva York, y la calificó como «la última expedición de pesca».

Agregó que era el último intento de los demócratas para derribarlo después de dos intentos de ‘impeachment’ cuando era presidente.

«Ha sido una caza de brujas de cinco años, bulo tras bulo», declaró, añadiendo que sus oponentes «no pararán hasta noviembre del 2024», cuando se celebren las siguientes elecciones presidenciales.