Ana Rosa frena a un excitadísimo Javier Ruiz por comparar a Santiago Abascal con Donald Trump

Javier Ruiz se ha mostrado muy agresivo y «avergonzado» en la mañana de este 19 de mayo de 2021 en ‘El Programa de Ana Rosa’ tras la accidentada intervención de Santiago Abascal.

El tertuliano ha puesto ganas e intención de ganarse el aplauso de la izquierda en redes atacando al líder de VOX por su inflexible postura frente a la inmigración ilegal, llegando a comparar su discurso con el de Donald Trump. Ana Rosa le recordó una «pequeña diferencia»: «Es que España no es Estados Unidos».

Ruiz: «Siento vergüenza de lo que acabo de escuchar»

“Voy a ser telegráfico: me avergüenza lo que acabo de escuchar, me avergüenza lo que acabo de escuchar en Vox”, bramaba Ruiz, que sabe que estas ‘performances’ son muy jaleadas en las redes.

Javier Ruiz se ha convertido en uno de los pocos que le paran los pies a los mensajes de odio y mentiras en la tele.

Ana Rosa ha tenido la brillante idea de entrevistar a Abascal para informar a España sobre que está pasando en Ceuta. pic.twitter.com/XfvrzdQV62 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) May 19, 2021

“Primero porque es mentira. No, no le pagamos a los inmigrantes ilegales. No, no estamos haciendo lo que dicen. No, no es verdad nada de lo que dicen”

Ruiz acabo comparando a Abascal con el ex presidente estadounidense:

Ni siquiera es original. Militarizar las fronteras, es lo que se planteó en México, la invasión de los inmigrantes… Se le ha olvidado decir que eran violadores, es lo único que le ha faltado para repetir algo que ni siquiera ha escrito él. Insisto: me avergüenza porque es mentira y porque intenta ganar votos sobre las espaldas de gente débil. Es vergonzoso y es vergonzoso, por cierto, escucharlo”.

Ana Rosa le matiza

En ese momento, Ana Rosa Quintana decidió que ya basta y ha matizado a su exaltado tertuliano que “España no es Estados Unidos” porque “no somos una gran potencia”. Pero Ruiz, otro progre que no acogería inmigrantes ni siquiera en su calle, erre que erre: “La miseria es universal, aprovechar a los más débiles para sacar tú rédito, esto es universal, no tiene nacionalidad”.

El asalto marroquí a Ceuta Ha desmontado en un día todo el discurso de la izquierda sobre inmigración — Edurne Uriarte (@EdurneUriarte) May 19, 2021

Y desde Ceuta, esta misma mañana, y desde la zona “caliente” intervenía Santiago Abascal en directo en una entrevista en Telecinco con Ana Rosa Quintana. El dirigente de VOX lo hacía frente a la muralla ceutí y apenas llevaba unos segundos dialogando con el Programa de Ana Rosa cuando los espectadores, y la propia Quintana, se percataban de que algo estaba ocurriendo…

Abascal entrecortaba su mensaje porque de fondo se escuchaban unas voces que el espectador no era capaz de entender, pero sí el de VOX que anunciaba a Ana Rosa: “bueno, parece que no podemos seguir el directo porque hay que pedir permiso a la Consejería para grabar aquí en la muralla”.

Era el primer aviso para Abascal que, sin embargo, ante la atónita mirada de Ana Rosa Quintana continuaba su intervención hasta que de fondo se podía apreciar movimiento de agentes dirigiéndose hacia el improvisado set donde se encontraba el dirigente de VOX.

Esto provocaba una reacción aún más enojada de Santiago Abascal: “aquí puedes saltar la frontera, puedes lanzar piedras a los policías, puedes invadir un país sin que ocurra nada y lo que te impiden es hacer una entrevista sin permiso”.

Pese al intento de impedir la entrevista, lo cierto es que la intervención de Abascal se produjo hasta el final pero fue interrumpida en otra ocasión en la que el político volvía a advertir a Ana Rosa Quintana, “no voy a poder terminar, vamos a tener que cortar la grabación».

Tal y como les hemos contado en PD, el líder de VOX, poco después de llegar a Ceuta, dijo que: «Estamos con vosotros. No os vamos a dejar solos. Ceuta es España. Vamos a recuperar nuestra prosperidad y seguridad, vamos a defender nuestras fronteras, vamos a expulsar a todos los invasores enviados por el gobierno marroquí.»