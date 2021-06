Karma: intenta avasallar al dueño de la tienda china y acaba noqueado

Karma es una palabra bastante utilizada en la cultura occidental. Sin embargo, el concepto detrás de la palabra es raramente entendido.

Karma es una palabra en sánscrito que significa “acción” y es típicamente utilizada para referirse a las consecuencias de dicha acción.

Pues karma es lo que ha tenido el tipo alto, del vídeo.

La grabación, que se ha viralizado en redes sociales, muestra el momento en el que el joven recibió un castigo inesperado después de intimidar y amenazar al dueño de una tienda asiática en Irlanda.

En las imágenes difundidas en Twitter se ve a dos hombres adultos con rasgos asiáticos, uno de los cuales sería el propietario del negocio, enfrentarse al sujeto con empujones y patadas.

Tras ser forzado a salir el local, el tipo intenta entrar de nuevo.

Anti-Asian racist in Ireland tries to bully a storeowner and gets knocked out pic.twitter.com/sY84P8yAVW

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 6, 2021