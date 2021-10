Rojo vs. Pereira: «Si yo patease a un Policía como hizo Alberto Rodríguez, me caería mucha más cárcel”

Como todos los fines de semana, en ‘Clave Editorial’, el programa que lanzamos los sábados a las 20:00 en punto de la tarde por el canal de Youtube de Periodista Digital, Hugo Pereira aborda en directo, cara a cara y sin cortapisas a Alfonso Rojo.

El joven politólogo comienza preguntándole al veterano director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, corresponsal de guerra durante más de tres décadas, qué opina del bono cultural que el Gobierno Sánchez está impulsando entre los mayores de 18 años. Rojo no tiene duda: “es una medida descarada para comprar los votos de los más jóvenes”. Y, además, asegura que “esos 400€, pagados con el dinero de todos los españoles, serán usados para comprar videojuegos o, si no hay control, para irse de botellón; no para comprar libros o ir al cine”.

Además, Hugo Pereira le pregunta por los 15 condenados de Podemos y, más concretamente, por el que recientemente se sumó a la lista: Alberto Rodríguez.

Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, fue condenado por el Tribunal Supremo a un mes y 15 días de cárcel por un atentando a la autoridad al haber pateado a un Policía en una manifestación contra la Ley Wert. Además, por esta condena e inhabilitación, perderá su escaño en el Congreso.