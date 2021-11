Ayuso apoya a Ana Rosa Quintana y la izquierda exaltada ‘vomita’ su odio contra ambas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido mandar todo su apoyo a Ana Rosa Quintana, después de que la presentadora de Telecinco anunciara en su programa que se retiraba temporalmente de la televisión para “dedicarme a mí” y recibir el tratamiento y la tranquilidad necesaria para curarse un cáncer de mama que le fue diagnosticado la pasada semana.

Ayuso escribía en sus redes sociales un texto de ánimo para Quintana: “Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ana Rosa Quintana y mucho ánimo: la ciencia hará su trabajo para curarte y los demás te apoyaremos para que siempre te sientas fuerte”.

Aunque mayoritariamente las muestras de cariño hacia Ana Rosa han inundado las redes, el tuit de Díaz Ayuso (enemiga pública número uno de la izquierda) mencionando además a la periodista (objetivo principal de los podemitas y de parte de la izquierda) ha provocado que los voceros de la izquierda en las redes muestren su lado más amargo y radical…

Nada ha importado que Ana Rosa tenga que superar una enfermedad, las críticas a ambas y a su evidente buena sintonía han ‘ensuciado’ los buenos deseos de las gentes de bien para que la estrella de Telecinco tenga una pronta recuperación.

Desde luego que muchos comentarios son irreproducibles y no lo vamos a hacer en Periodista Digital, pero nuestros lectores se pueden hacer una idea por dónde van… que si la sanidad pública, que si ahora irás a la privada, que sí trato de favor… y otros descalificativos que en realidad describen muy bien la catadura moral de quienes han publicado semejantes barbaridades.

Tal y como es viene contando PD de la primera hora de la mañana de este lunes 2 de noviembre la televisión amanecía con una terrible: Ana Rosa Quintana se ponía ante su programa, en Telecinco, como cada mañana, con un anuncio difícil.

La presentadora padece cáncer de mama y se retirará temporalmente de su programa, líder de las mañanas desde hace años, para recuperarse de la enfermedad:

«Hoy voy a hablar de mí. Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros pero la semana pasada fue muy rara. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí, que tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida.

Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia».