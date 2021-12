María Jamardo: “El Ministerio de Igualdad difunde la idea perversa de que todos los hombres son malos”

María Jamardo es periodista de Tribunales en ‘El Debate’, el nuevo medio digital que dirige Bieito Rubido.

Este 17 de diciembre de 2021 comenta en ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, la dimisión de Manuel Castells tras el fracaso de su ley universitaria.

Señala Jamardo que Castells era uno de los ministros que pasaba más desapercibido.

“Yo no recuerdo ni una sola decisión política desde el punto de vista del cambio a la mejora del sistema universitario de nuestro país. Precisamente un país que tiene los datos más altos en paro en ámbito juvenil, en los jóvenes en la Unión Europea y preocupantes desde el punto de vista de las cifras que facilita la OCDE y desde luego a mí me deja exactamente igual que cuando llegó, sin mayor crítica, sin mayor cuestionamiento a su trabajo que yo creo que no ha visto visibilizar o que no ha hecho nada directamente”.