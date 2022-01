Un cursi Pablo Iglesias usa la imagen de Alfonso Rojo para promocionar su nuevo ‘chiringuito’ en Público

Pablo Iglesias está buscando promocionar su nuevo ‘chiringuito’ mediático.

El exlíder de Podemos, aún con la resaca del varapalo que le metió Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 4-M, ha tenido que utilizar cursimente la imagen de Alfonso Rojo para intentar generar ruido y ‘vender’ su nuevo proyecto: ‘La base’.

A través de la campaña en redes #UnPutoPodcast, el ex vicepresidente segundo de Pedro Sánchez ha difundido un vídeo que justamente empieza con los periodistas analizando el futuro de Iglesias en los medios de comunicación tras su batacazo electoral.

Además del director de Periodista Digital, también aparecen Luca Costantini (Vozpópuli) y Javier Negre (Estado de Alarma TV).

Con un fallido intento de ‘hacer gracia’, el exlíder de Podemos se deja ver con una libreta de posibles financiadores de una “televisión de izquierdas”. En ella, aparecen nombres como “Soros, Bill Gates, otros millonarios judíos, ayatolás, Putin, Castro (Raúl), Kim Jong-un y N. Maduro”.

El antiguo asesor del régimen chavista banaliza sus nexos con una dictadura acusada de violar derechos humanos y limitar la libertad de prensa y finge una llamada al tirano de Nicolás Maduro: “Última bala. Venga qué cojones si lo van a decir de todas formas, al menos que esta vez sea verdad”.

En este sentido, ‘bromea’ sobre su presunta financiación del régimen bolivariano, al que ha blanqueado en más de una oportunidad y ahora repite: “Camarada presidente…”, saluda al dictador detrás de la diáspora de seis millones de venezolanos.

En el aburrido vídeo de casi tres minutos aprovecha la colaboración de Jordi Évole para criticar que “cuando pides dinero, al final todo el mundo si te he visto no me acuerdo”.

En este sentido, admite sentirse “jodido y cabreado porque todo el mundo te dice que ‘es una buena idea’, ‘que es necesario’ pero nadie pone un duro”. Unas palabras que parecen ser una crítica a quienes no han apoyado sus proyectos televisivos y, al mismo tiempo, una excusa para intentar rascar en los bolsillos de la audiencia de extrema izquierda.

“Y lo hago en ‘Público’, ¿no?, ¿no te jode?, y ya encima pido dinero a la gente para hacerlo…”, admite falsamente resignado Iglesias. Finalmente, acaba dejándole un ‘recadito’ a Pedro Sánchez: “Puta ‘Tuerka’, puto ‘Público’, puto podcast, puto Gobierno…”.