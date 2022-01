Inda zarandea a Iglesias por compararle con un narcotraficante: «Me tendrás que matar físicamente para callarme»

La obsesión de Pablo Iglesias con determinados periodistas no tiene fondo.

Pero si hay que escoger a uno de los que el podemita tiene entre ceja y ceja ese es Eduardo Inda.

El exvicepresidente segundo del Gobierno, metido ahora de lleno en su papel de analista político en los medios de comunicación, se largó esta andanada en la Cadena SER contra el director de Okdiario:

El problema de Inda no es Inda, el problema es que le protejan algunos periodistas. Si esos periodistas protegen a Inda, es como si tú llevas a un narcotraficante en tu coche; quizá tú no seas el narco, pero a lo mejor estás ayudando a que el narco distribuya su mierda.

E insistía en sus ataques en los que se intuía un palo a Antonio García Ferreras (laSexta) por contar con Inda para sus tertulias:

Si tú llevas a tu televisión a mentirosos profesionales y además dices que son periodistas, el problema eres tú, aunque digas que eres de izquierdas, progresista o que reivindicas la palabra periodismo… Y que digas que eres buen periodista si dejas paso a Eduardo Inda.

El director de Okdiario no se anduvo con rodeos y este 22 de enero de 2022 ha zarandeado de lo lindo, una vez más, a Pablo Iglesias:

Qué tal okamigo Pablo Iglesias, ¿cómo estás? Hacía mucho tiempo que no sabía nada de ti, la verdad es que te echaba de menos. He visto que has salido para rebuznar de nuevo sobre mi persona. Ya en plan abuelete, como si estuvieras un poquito más pallá que pacá. Es sencillamente delirante porque has vuelto con la misma tesis que llevas repitiendo años y años con cero éxito para pedir que me echen de las televisiones.

Asegura Inda que a él Iglesias no le va a callar:

A ti lo que te gustaría es asesinarme civilmente y no sé si físicamente, pero desde luego te gustaría asesinarme civilmente y de momento no lo has conseguido y no creo que lo vayas a conseguir porque para callarme, querido Pablo, me tendrás que matar físicamente.

Y lanza una severa advertencia al podemita, que se vaya preparando para el 24 de enero de 2022, porque tiene preparada una bomba informativa sobre el exvicepresidente segundo del Gobierno: