Marcos de Quinto: “Los de Bildu tienen razón. No son herederos de ETA, son ETA”

Marcos de Quinto, exdiputado por Ciudadanos, conversa con Alfonso Rojo sobre la actualidad política en el programa ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) este martes 19 de abril de 2022 y critica el ruido que hay entorno al pacto entre el Partido Popular y VOX pero que nadie dice nada de los acuerdos de Sánchez.

Se entiende que el PSOE trate de impedir el pacto de centro derecha, pero no que el PP les siga el juego.

Considera que no son sensatas las reticencias del PP con VOX, en especial cuando las encuestas muestran claramente que la voluntad de los españoles es sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y que el camino es un pacto entre los dos partidos.

“Yo veo que un partido de centro derechas, como es el PP, puede pactar sin ningún tipo de problemas, con un partido conservador. Veo más preocupante que un partido de izquierdas, como el PSOE, que ha abandonado el centro gracias a Sánchez, pacte con antisistemas, comunistas e independentistas”.

El empresario incide que ante el escenario actual, el Presidente de Gobierno, que saldría del poder de convocarse unas elecciones a día de hoy, busca generar una matriz de opinión para generar miedo al PP y agrietar la relación entre ellos.

Ve con preocupación que los populares caen fácilmente en esa estrategia, como deja en evidencia ‘la ocurrencia’ la propuesta de elegir como Gobierno a la lista más votada. Un sin sentido, más en estos momentos que suman mayoría conjunta. Con esa propuesta, si un 60% de los españoles quieren echar a Sánchez de la Moncloa, si el PSOE saca el 31%, el PP un 30% y VOX también el 30%, el PP facilitaría a Sánchez gobernar por otros cuatro años más, algo inadmisible.

Con esta ocurrencia del PP👇(que gobierne la lista mas votada), si el PSOE saca el 21%, el PP el 20% y VOX también el 20%… el PP facilitaría al PSOE que volviera a gobernar ¿no?

Pues acordaros… pic.twitter.com/9cv9Y7k2t8 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) April 18, 2022

Los herederos de ETA

Ante la postura de ‘ofendidos’ de Bildu al ser llamados ‘herederos de ETA’, De Quinto no se corta:

“Los de Bildu en algunos casos tienen razón, no son herederos de ETA, son ETA. Han sido juzgados por pertenecer a la banda armada, por lo que habría que llamarles etarras. Luego, en el resto de casos en los que no han sido juzgados o no han pertenecido a la banda, si son herederos morales de ETA: no condenan el terrorismo y apoyan la salida de los terroristas de las cárceles”.

Considera que es un partido que debería estar ilegalizado por sus políticas anticonstitucionales y su apoyo al terrorismo. Considera que no deja de ser un ilógico que ahora se indignen al ser catalogados como sucesores de la banda delictiva cuando este domingo de resurrección celebraban el Aberri Eguna.

El algoritmo de Sánchez

De Quinto aprovecha para atizar al Presidente por sus exagerados gastos en imagen, como los 73 millones de euros anuales a una empresa de inteligencia artificial para saber lo que dicen de él, más en plena crisis.

Apunta que no deja de sorprenderle esa confusión «que tienen entre lo personal y lo institucional muchos de los que no están acostumbrados a trabajar, o que no han trabajado en sitios serios». Señala que Sánchez en vez de pagar con el dinero de todos los españoles el seguimiento de su imagen con algoritmos, debería hacerlo con el dinero del PSOE o mejor aún, con su propio dinero.

«Si lo único que tiene está tratando de ver el ruido que hay sobre su persona, pues yo he dado un paso adelante y le enviado un tweet para que sepa lo que pienso de él. Si tiene dudas sobre lo que piensan los españoles, que convoque a elecciones e inmediatamente los españoles le van a decir lo que piensan de él”.