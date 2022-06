Pablo Iglesias vomita bilis ante el palo que le propina la hija de Pedrojota

No aguanta ni media crítica.

Pablo Iglesias, aunque haya dejado la primera línea de la política, sigue siendo ese mismo personaje que cuando mandaba plenipotenciariamente en Unidas Podemos.

El ‘marqués de Galapagar‘ sigue sin digerir que haya personas en España que le lleven la contraria o que le intenten enmendar la plana.

La última en sufrir las acometidas del podemita y de su tropa de acólitos ha sido María Ramírez.

La periodista, actualmente en subdirectora eldiario.es, pero que también pasó por las redacciones de El Mundo y de El País, concedía el 10 de junio de 2022 una entrevista al rotativo de Joaquín Manso.

La hija de Pedro Jota Ramírez, fundador del medio de Unidad Editorial, se expresaba de esta manera sobre Pablo Iglesias cuando le preguntaban por unas afirmaciones de este respecto a la concertación de los medios de comunicación para colonizar las mentes de la gente:

Cualquiera que diga eso es porque no ha estado nunca en una redacción. He pasado por unas cuantas y en todas se ven prisas, errores, negligencias.. Pero nunca he visto a periodistas concertados con poderes misteriosos y exteriores. Lo que le pasa a Iglesias, y no sólo a él, es que confunde política y periodismo, al reportero con el tertuliano. A veces hemos tenido la culpa al confundir los papeles, pero un periódico está hecho, sobre todo, por reporteros que se acercan a la realidad preguntando e interesándose por los demás.