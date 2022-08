Vasile liquida a Jorge Javier Vázquez en plenas vacaciones: ficha a su peor enemigo y arde Telecinco

Después de la cancelación de Viva la Vida uno de sus colaboradores más polémicos, el periodista fake José Antonio Avilés, se queda compuesto y sin programa. Hace solo una semana, y pese a la fuerte oposición de Jorge Javier Vázquez (ahora de vacaciones), María Patiño (presentadora suplente) y La Fábrica de la Tele (productora del programa), Avilés tenía una intervención telefónica en Sálvame.

El cordobés reconocía que estaba “desolado” por la desaparición de su programa y manifestaba su deseo de volver a televisión. Ejerciendo de abogado del diablo, tal vez porque maneja información de las plantas nobles de Mediaset, Kiko Matamoros expresaba sus deseos: “A ver si te vemos pronto por este plató trabajando, porque eres un colaborador de primer orden y aquí te necesitamos”.

No había que esperar mucho tiempo, este pasado miércoles 10 de agosto, José Antonio Avilés llegaba a Sálvame generando el rechazo de la mayoría de los colaboradores. «Yo vengo a traer información y no a incendiar este plató, me gustaría empezar de cero», decía el colaborador televisivo.

Es consciente de que tiene la enemistad de todo el elenco del programa, pero también sabe que responsable directo de su aterrizaje es Paolo Vasile, quien cree que puede dar un impulso al programa de las tardes de Telecinco.

Esta decisión choca de plano con los intereses de Jorge Javier Vázquez y con lo que él quiere para la nueva temporada de Sálvame diario que arranca en septiembre. “La decisión de Vasile ha puesto en ebullición a toda la tropa del programa y el ‘jefe’ de todos ellos se ve con pie y medio fuera del programa por decisiones como la de incorporar a Avilés”, explican a Periodista Digital fuentes próximas a Mediaset.

Y es que si repasamos lo que ha dicho Vázquez de José Antonio Avilés, tanto en la televisión como en su blog de la revista Lecturas, podemos deducir que la relación va a ser tormentosa. Ya lo fue durante Supervivientes 2020 y, sobre todo, al concluir el programa cuando se destaparon las presuntas estafas y engaños del colaborador del entonces programa de Emma García.

Jorge Javier, en su blog, calificaba a Avilés de «trepa», «mentiroso» o «impostor». “Es un trepa fascinado por la popularidad que está dispuesto a hacer lo que sea por arañar una cuota de pantalla. Me satura, aunque llora mucho, no consigue conmoverme, demasiada impostura, demasiada mentira acumulada”, decía literalmente en la revista Lecturas.

El fichaje ha conmocionado a todos los colaboradores y algunos de ellos, los más valientes como Kiko Hernández, no han ocultado su animadversión hacia el cordobés animando a que se quede en el programa pero no con buenas intenciones o deseos: “»Sí, venga, que tenemos ganas de sacar toda la mierda que tienes».

Verano caliente en Mediaset.