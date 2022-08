Indignación en Casa Real: Jorge Javier Vázquez lanza su mayor infamia contra el Rey Felipe y su familia

El pasado jueves 28 de julio en Telecinco celebraba la final de Supervivientes 2022 con una gala conducida por Jorge Javier Vázquez. El reality se resolvía con el triunfo de Alejandro Nieto.

Tal y como les hemos contado en Periodista Digital, la gala final de esta ya pasada edición de SV daba mucho de sí por un par de polémicas protagonizadas por Jorge Javier Vázquez.

Pero unas palabras del presentador catalán pasaban casi desapercibidas para los telespectadores, formuladas casi al final del programa, pero no eran obviadas en la institución a la que iban dirigidas: la Casa Real.

Efectivamente, tal y como han confirmado a Periodista Digital fuentes próximas al Palacio, en La Zarzuela ha caído como una bomba una frase de Jorge Javier contra la Familia Real. Más que una frase, ha sido una declaración de intenciones contra la Monarquía “con clara intencionalidad política para dañar la imagen de la Corona”, tal y como afirman que ha sido interpretada en Zarzuela esta nueva manifestación política del presentador de Telecinco.

Así, Jorge Javier Vázquez, aprovechando que estaba resumiendo la participación de uno de los concursantes del reality, Ignacio de Borbón (emparentado en segundo grado con la Familia Real), lanzaba una infamia contra la Monarquía:

“Por un Borbón al que hemos podido echar votando”, soltaba Vázquez riendo para intentar adoctrinar a su audiencia, precisamente con una de las peticiones que abandera la izquierda y ultraizquierda con el fin de romper el Estado y el consenso de la Constitución: un referéndum para elegir entre Monarquía o República.

Tal y como aseguran a PD las mismas fuentes consultadas, esta ‘gracia’ en directo de Jorge Javier ha terminado por indignar a la Casa Real pero también muy especialmente a la Reina Letizia, que tiene extrema preocupación por el futuro que le espera a la heredera, su hija la Princesa Leonor. Incluso no se descarta que se haga llegar una queja oficiosa a la dirección de Mediaset.

Pero como decimos en Periodista Digital, no fue la única polémica de la noche en el plató de Telecinco. El presentador de Badalona abroncaba a una de las concursantes del reality por decir “mañana”… y él se encargó del resto: reveló que el debate de Supervivientes no es en directo sino grabado con un día de antelación.

Todo ocurría cuando a Desi Rodríguez se le escapaban los planes de programas de Mediaset: “Tenemos mañana el día, no me voy a poner hoy». Una frase que habría pasado totalmente desapercibida para los espectadores si no fuera por esta airada reacción de Jorge Javier:

“El domingo! ¡El domingo! Hija mía, que aunque se grabe mañana se ve el domingo. ¡Parecéis nuevos, de verdad! Guardad las fuerzas para el domingo. El domingo”.

Y es que al trascender que no es un debate en directo, que realmente se graba con 24 horas de antelación, se pierde cierto interés para el espectador y se resta mérito no solo a Sobera sino a todo el equipo de El Debate de SV.