Jorge Javier Vázquez se ‘desata’ y humilla a Carlos Sobera y a sus compañeros de Supervivientes

«¡El domingo! ¡El domingo! Hija mía, que aunque se grabe mañana se ve el domingo. ¡Parecéis nuevos, de verdad! Guardad las fuerzas para el domingo. El domingo», regañaba Jorge Javier Vázquez en directo en la gala final de Supervivientes que se celebraba el pasado jueves 28 de julio en Telecinco.

El presentador de Mediaset desvelaba así que el debate final del reality de supervivencia no se realiza en directo, dejando así en bastante mal lugar a su compañero encargado de presentar El Debate de SV, Carlos Sobera.

Todo ocurría por ‘culpa’ de una de las concursantes, Desi Rodríguez, que se enfrentaba con el cuarto clasificado, Ignacio de Borbón. En el enfrentamiento dialéctico entre amos a Desi se le escapaba los planes de Mediaset: “Tenemos mañana el día, no me voy a poner hoy». Una frase que habría pasado totalmente desapercibida para los espectadores si no fuera por la airada reacción de Jorge Javier.

Y es que al trascender que no es un debate en directo, que realmente se graba con 24 horas de antelación, se pierde cierto interés para el espectador y se resta mérito no solo a Sobera sino a todo el equipo de El Debate de SV.

Tal y como informaba puntalmente Periodista Digital, el 28 de julio, Telecinco se despidía de ‘Supervivientes 2022’ con una gala final en la que la audiencia proclamaba a Alejandro Nieto ganador de la edición. No obstante, como es habitual, la cita no era el punto final del programa: como cada año, el reality contará con un debate final que se emitirá el domingo 31 de julio a las 22.00h.

«Gracias a todos. Ha sido un placer compartir con vosotros esta increíble aventura un edición más. Pero no termina aquí: el domingo a las diez de noche, Carlos Sobera os espera en ‘Supervivientes: el debate final’, con todos los concursantes y el ganador, Alejandro«, comunicaba Jorge Javier Vázquez al concluir la final, esta vez sin hacer mención a que es un programa que se graba el sábado, confirmando así una última cita en la que los supervivientes tendrían la oportunidad, como cada año, de aclarar sus asuntos pendientes, especialmente en el caso de los finalistas, puesto que no habían tenido oportunidad de tener su entrevista como el resto de sus compañeros.