Constantino II, Gyanendra y Felipe VI. No hay dos sin tres

El reciente fallecimiento del último rey de Grecia, Constantino II, me obliga a reflexionar sobre el presente y futuro de tres monarquías, dos europeas y una asiática.

Constantino II fue depuesto tras un referéndum nacional sobre la forma de gobierno del país, monarquía o república, celebrado el 8 de diciembre de 1974.

Un referéndum con el rey en el exilio desde 1967, es decir, desde hacía ya siete años, y en el que no le dejaron volver a Grecia para defender su causa, de una forma justa y equitativa, permitiéndole únicamente un discurso televisado a la nación.

En otras palabras, los gobernantes helenos, jugaron con las cartas marcadas…

Grecia se convirtió en un cortijo de los socialistas, depredadores y ladrones, como los “socialistos” españoles.

El caso de Nepal es parecido, a grandes rasgos, pues el rey tuvo que cohabitar con los fieros comunistas asiáticos, tan fieros como los nuestros, y que, al igual que Luis XIV, piensan que todo para el pueblo, pero sin el pueblo, constituyéndose en la nueva monarquía y nobleza del país.

El rey Gyanendra fue obligado a renunciar a ejercer el gobierno el 21 de abril de 2006, y el siguiente 15 de enero de 2007 tuvo que ceder la jefatura del estado al primer ministro, comunista, el equivalente a “nuestro” Pedro Sánchez.

En el ínterin, supongo que las pasó putas, y tuvo que cohabitar con toda esa gentuza, que poco a poco, iban mermando su poder y autoridad.

La forma de echar al rey fue por una decisión del Parlamento de Nepal, teóricos representantes, pero sólo teóricos, de la “soberanía popular”, es decir, del partido comunista.

No hay dos sin tres.

¿Y Felipe VI, cuando será echado del Trono y de la Jefatura del Estado español…?

Solo es cuestión de tiempo.

De poco tiempo.

Me inclino a pensar que la fórmula a utilizar será el referéndum, para que los españoles –la soberanía popular, según dicen-, se pronuncie sobre la forma de gobierno, la monarquía o la república.

Esa consulta se realizará pronto, tal vez en las postrimerías del año en curso, o a principios de 2024, si Castillo Sánchez, con la ayuda de INDRA, gana las elecciones generales…

¿Y quién apoyará a Felipe VI?

Creo que nadie, y siento decirlo.

Tiene un perfil tan plano, tan tibio, tan educado, que más parece pasotismo que otra cosa.

Desde luego, con mi voto que no cuente.

Un rey que no reina, que es incapaz de ejercer poder moderador y arbitral alguno, tal y como le permite la Constitución, en su artículo 56, no creo que suscite grandes simpatías entre el populacho.

Yo me levanto monárquico, por aquello de la estabilidad institucional, evitando la figura de un presidente de la república claramente partidista…, pero me acuesto republicano, visto su no hacer.

Quien calla otorga, y tanto silencio nos hace suponer a muchos españoles que ha perdido el habla, pues después del 3 de octubre de 2017, primera y única vez en que dijo lo que todos los españoles de buena voluntad esperábamos de él, no ha vuelto a levantar la voz.

En fin, con su pan se lo coma.

Castillos más grandes han caído.