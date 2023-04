Alfonso Rojo: “Pablo Iglesias, su madre, un ego brutal y el cargo ‘público’ de Jorge Javier Vázquez”

No sé si no han caído en la cuenta o han optado por ocultarlo, pero me llama la atención que ninguna cadena de televisión haya subrayado que en las primeras filas del acto de presentación de ‘Sumar’, todos eran cargos públicos, con sueldo, despacho y coche oficial.

Todos menos uno: Jorge Javier Vázquez, al que paga Telecinco, quien por cierto debía ser el único que no estaba allí, aplaudiendo histérico a Yolanda Díaz, para conservar el puesto.

El detalle es importante, porque deja claro que habrá desbandada de burócratas podemitas hacia ‘Sumar’, en cuanto se peguen la piña en las elecciones municipales y autonómicas y vean que se aproximan las generales.

El presumible fracaso de Podemos este 28 de mayo será aprovechado por Díaz para decirle a los morados aquello de ‘esto son lentejas’, y como no se trata de principios sino de sillones, serán legión los aparatchiks que se pasarán a su bando con armas y bagajes.

La duda, la gran incógnita, es qué hará Pablo Iglesias.

Y aquí no vale eso de lo más conveniente, lo mejor o lo rentable, porque el tipo tiene un ego como la Torre de Pisa y la vanidad altera cualquier pronóstico razonable.

No descarten que llegado el momento, como hizo en mayo de 2021, cuando se postuló como el ‘mesías’ que iba a frenar a Isabel Díaz Ayuso y conducir a la izquierda madrileña al poder, se ponga al frente de la manifestación y arropado por su cónyuge Irene, Monedero, Belarra y el resto de la ‘Banda de la Tarta’, acuda a las Generales como candidato a la Presidencia del Gobierno.

Creo que el cacharrazo sería monumental, porque Podemos tiene plomo en las alas desde que Iglesias y Montero dejaron el pisito VPP de Vallecas para irse a la mansión con piscina de Galapagar, pero eso no sería lo más relevante.

Lo significativo, electoralmente, es que dividiría el voto de la ultraizquierda, que tendría casi imposible sacar escaño en la veintena de provincias que mandan menos de 5 diputados al Congreso y dejaría a Sánchez sin opciones de renovar su Gobierno Frankenstein.

En cualquier caso, hay que esperar acontecimientos e irse fijando en los detalles.

Uno muy menor, pero que me ha parecido divertido, es que la madre de Pablo Iglesias ha irrumpido en redes sociales retuiteando comentarios en los que se critica el ‘yoísmo’ de Yolanda Díaz.

María Luisa Turrión, que así se llama la señora, mete en Twitter imágenes de la teñida vicepresidenta de Sánchez en actitud cariñosa con Feijóo o Juanma Moreno.

Me da mi que Iglesias anda por las esquinas mascullando eso de ‘madre no hay más que una y a ti, Yolanda, te encontré en la calle’.