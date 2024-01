Carlos Sainz alias ‘El Matador’ conquista su cuarto Dakar

Es un ‘monstruo’ Carlos Sainz.

El Matador ha conquistado su cuarto Dakar dando una exhibición de maestría.

Y no se rían, pero la gran duda entre los aficionados es si el socialista Sánchez felicitará al campeón, después de que este le llamara ‘gilipollas‘, en una charleta informal -pero grabada en vídeo- con otros pilotos de distintas nacionalidades.

Carlos, cuyo nombre completo es Carlos Sainz Cenamor, nació el 12 de abril de 1962 en Madrid.

Y es un tipo de los pies a la cabeza.

A sus 61 años, el madrileño ha ganado otra vez la competición más dura del motor después de dos semanas de intensas en Arabia Saudí pilotando su Audi híbrido.

Subidos a lomos de su flamante Audi, Sainz y su copiloto, Lucas Cruz, se dieron un baño de multitudes y se fundieron en interminables abrazos con compañeros, amigos y familiares.

🫂😍 Carlos Sainz no ha podido contener la emoción al abrazarse con su hijo, Carlos Sainz Jr, tras ganar su cuarto Rally Dakar. pic.twitter.com/IcXPJKiKKL

Uno de los que esperaban impacientes la llegada del ‘Matador’ era su hijo, el piloto de Ferrari Carlos Sainz.

LO CONSEGUIMOS! CAMPEONES #DAKAR2024 💪🏻

Hemos sufrido, hemos luchado pero sobre todo, hemos disfrutado.

¡Qué gran sensación cruzar la meta y poder celebrar con todos aquellos que lo han hecho posible! Gracias de corazón

WE DID IT! #DAKAR2024 CHAMPIONS💪🏻

We have struggled, we… pic.twitter.com/PUnA7MLr0n

— Carlos Sainz (@CSainz_oficial) January 19, 2024