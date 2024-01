Se viraliza un vídeo tremendo: Carlos Sainz llamando «gilipollas» a Pedro Sánchez en pleno Dakar

Un insulto muy español y muy acertado.

Carlos Sainz se convirtió en tendencia en las redes sociales. Y no porque hubiese obtenido un buen resultado deportivo.

El piloto madrileño, cazado en una conversación informal con otros pilotos del rally Dakar, se refirió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «gilipollas».

En un vídeo difundido en redes sociales por el tiktoker Carburando TV puede verse al piloto madrileño de Audi charlando entre risas sobre el conflicto en España con Cataluña con varios compañeros, entre los que se encuentran Nani Roma, los hermanos Benavides y David Castera.

En un momento de la conversación se escucha a Roma decir que él pondría en el coche del español una estelada, a lo que Sainz reacciona con una evidente negativa.

Otro de los participantes tercia al añadir que ahora todo parece más relajado en Cataluña:

Ahí es cuando Sainz pone la directa y lanza una invectiva contra el inquilino de La Moncloa. Lo dice en inglés, pero es perfectamente entendible lo que piensa sobre Pedro Sánchez.:

No, porque el gilipollas de nuestro presidente, porque es un gilipollas (Our presidente is an asshole).