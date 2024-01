La premonitoria frase de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez que ahora cobra todo el sentido: «¡No me busque!»

Son poco más de 15 segundos.

Pero el chorreo al que Alberto Núñez Feijóo sometió a Pedro Sánchez a mediados de noviembre de 2023, durante la sesión de investidura del candidato socialista, fue de traca.

El líder del Partido Popular echó en cara al político socialcomunista que se echase en los brazos del independentismo y que no tuviese empacho alguno en ceder en cuestiones como la amnistía a los golpistas a cambio de que estos le permitieran seguir una legislatura más en la poltrona de La Moncloa:

La investidura ya se ha producido lejos de esta Cámara. Fuera de España y sin dar la cara. A escondidas. Esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó a las urnas. ¿Por qué no dejan que los propios españoles lo voten? Esta investidura termina en una humillación. Sánchez se humilla a sí mismo y a su partido en su decisión. No tiene ningún derecho a humillar a todos los españoles. Sánchez no ha conseguido el apoyo de nadie, sino que lo ha comprado firmando cheques que todos pagaremos.

Feijóo aseveró que Sánchez era el mejor publicista del independentismo:

Nadie ha hecho más por la causa separatista que el líder del PSOE. No pienso consentir que se menosprecie a los cientos de españoles que rechazan que se vendan sus derechos por una investidura. Usted dice hablar en nombre de la democracia, pero si ni puede hablar por el Sánchez de hace tres meses. Todo lo que Sánchez le da al independentismo es a cambio de nada para el resto de los españoles.

La amnistía no mejora la convivencia, sino que divide al país. A usted la historia no le amnistiará, se lo aseguro, señor Sánchez. Hará o no hará lo que le digan sus socios. Ante la duda, ¿a quién seguirá? ¿A sus apoyos o a sus socios parlamentarios? Tendrá lo único que quiere que es la Presidencia, pero también un Gobierno imposible que sufriremos todos los españoles.

Feijóo soltó una frase premonitoria y es que tuvo claro que los socios de Sánchez, especialmente los secesionistas, le iban a fallar a las primeras de cambio y entonces trataría de recurrir al PP para sacar las leyes. Ahí el líder del PP dijo bien claro que no le buscasen para esas componendas: