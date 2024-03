Nikky Haley tira la toalla con lo que tendremos Biden vs Trump este 5 de noviembre de 2024

De no ocurrir un milagro, este 5 de noviembre de 2024 tendremos otra vez, a cara de perro, a Donald Trump y a Joe Biden en la pelea por ser el siguiente presidente de EEUU.

Y todo indica que el republicano Trump, tal como van las encuestas, se imponga al demócrata Biden en la batalla por la Casa Blanca.

Nikki Haley, el último obstáculo que restaba en su carrera hacia la nominación republicana, felicitó al expresidente Trump durante su anuncio del fin de su campaña presidencial.

Lo hizo con cara de enfado y sin llegar a respaldarlo.

«Con toda probabilidad, Donald Trump será el candidato republicano cuando la convención de nuestro partido se reúna en julio. Lo felicito y le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor a cualquiera que sea presidente de Estados Unidos. Nuestro país es demasiado valioso para permitir que nuestras diferencias nos dividan». «Ahora le corresponde a Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron. Y espero que lo haga».

«Estoy lleno de gratitud por el gran apoyo que hemos recibido de todo nuestro gran país. Pero ahora ha llegado el momento de suspender mi campaña. Dije que quería que se escuchara la voz de los estadounidenses. Lo he hecho. No me arrepiento», dijo este miércoles, 6 de marzo, en Carolina del Sur.

Advirtió a los estadounidenses sobre la gran cantidad de problemas que se avecinan y dijo: «el mundo está en llamas».

La ex gobernadora de Carolina del Sur enfatizó algunos de los temas sobre los que se postuló: la amenaza de la deuda nacional a la economía estadounidense, la necesidad de un gobierno pequeño y la importancia de apoyar a Ucrania, Taiwán e Israel.

Sólo un hombre –el presidente Joe Biden– puede frustrar el regreso de su predecesor en lo que sería el regreso político más sorprendente de la Historia.

Sólo tres años después de que Trump se escabullera de Washington en desgracia –días después de que la mafia a la que le dijo que “luchara como el infierno” saqueara el Capitolio de Estados Unidos–, e incluso cuando enfrenta cuatro juicios penales inminentes, ya ha diseñado una recuperación para las edades en las primarias republicanas.

Trump entró en racha el supermartes. Ganó las primarias republicanas de Virginia, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Maine, Texas, Arkansas, Alabama, Colorado, Minnesota, Massachusetts y California.

Cada estado grande convocado a su favor acercó cada vez más al expresidente a una campaña electoral general contra su vencedor de 2020, en la que las encuestas muestran que tiene al menos las mismas posibilidades de ganar.

A medida que llegaron los resultados, Biden y Trump se atacaron mutuamente, preparando el escenario para lo que seguramente será un amargo enfrentamiento en noviembre que seguramente escindirá divisiones políticas nacionales aún más profundas.

«Vamos a ganar estas elecciones porque no tenemos otra opción», dijo Trump en su resort de Mar-a-Lago mientras saboreaba su noche electoral más dulce desde que venció a Hillary Clinton en 2016.

Habló con un telón de fondo de banderas estadounidenses que evocó la teatralidad de la presidencia que espera recuperar.

Trump evocó su único mandato en la Casa Blanca como si fuera una especie de edad de oro económica y añadió: «Si perdemos estas elecciones, no vamos a tener un país».

Esa última línea fue un eco escalofriante de su mordaz discurso en Washington el 6 de enero de 2021, antes del ataque más descarado a la democracia en la historia moderna de Estados Unidos.

Biden reaccionó a las victorias de Trump en el Súper Martes intensificando inmediatamente su ataque en las elecciones generales contra el expresidente, anticipando un argumento que estará en el centro de su propia campaña para un segundo mandato.

Mientras busca disimular sus vulnerabilidades en temas como la inmigración y la economía, Biden advierte que los estadounidenses enfrentan un dilema existencial.

“Los resultados de esta noche dejan al pueblo estadounidense una opción clara: ¿vamos a seguir avanzando o permitiremos que Donald Trump nos arrastre hacia atrás, hacia el caos, la división y la oscuridad que definieron su mandato?” dijo Biden en un comunicado.