Maestre recibe un recital de zascas por defender al chistoso que hizo chistes ‘pederastas’ sobre un bebé

Antonio Maestre no ha tardado en posicionarse a favor de Jaime Caravaca, el cómico que hizo un chiste despreciable sobre un bebé de tres meses.

Alberto Pugilato, padre del menor, se presentó en su show para sacudirle varias collejas después de que el excolaborador de Broncano dijera en redes sobre el bebé “nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay, y de mayor se harte de mamar polla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas. Que sabio es el tiempo, toca esperar: por tu hijo y por lo que a ti te espera”.

Ante esto, Maestre publicaba un tuit comentando: “Acabo de hablar con la Policía para preguntarle si el nazi que agredió en un teatro a un cómico ha sido detenido”.

Dices estás barbaridades pedоfilаs y absolutamente todo el mundo te ha increpado, pero los nаzis son los otros. Ser zurdo radical es una еnfеrmеedad mental. pic.twitter.com/KDlrpbrplX — Clonazepam (@Clonazepamers) June 1, 2024

Y agregó:

“Me dicen que fueron al teatro se identificó a todo el mundo pero que no hay detención ni actuación porque el agredido no ha querido presentar denuncia. Les he preguntado que si no consideran actuar de oficio después de que se jactaran de la agresión en las redes sociales y como delito de odio. No van a presentar ningún tipo de actuación”.

🔴 Poca leña se ha llevado el cómico Jaime Caravaca tras hacer comentarios pedofilos en X del hijo de Alberto Pugilato ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del padre? pic.twitter.com/2UF7X55XwL — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) June 4, 2024

Pidiendo que “alguien” del Gobierno “tome nota” de esto porque lo que está “trascendiendo” es que un “neonazi” acude a un teatro, “golpea a un cómico”, lo celebra, lo publica en redes sociales, y “quede impune”.

“Luchar contra la extrema derecha es también esto”, zanjaba el periodista.

Ni una sola crítica a los repulsivos comentarios de Caravaca.

Le da el padre de la criatura una colleja a Caramierda, por tuitear que su hijo de tan sólo tres meses de edad se va a hartar de “mamar polla de negro”, entre otras barbaridades. https://t.co/LSKRBofz02 — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) June 4, 2024

Razón por la cual los internautas respondían al mencionado tuit reprochando a Maestre su defensa a algo tan perverso:

Tienes pinta de no ser padre y de no saber que los hijos son sagrados, sean de quien sea. Aquí no va ni de ideologías, ni de nada. Solo de defender a los hijos. Háztelo mirar… — Cristo García (@cristogarciaph) June 4, 2024

Yo también espero que desde @DGobiernoMadrid tomen medidas para luchar contra la pedofilia y nadie, por mucho que diga ser cómico, pueda hablar de la sexualidad de un niño de 3 meses de la forma que habló ese payaso. — Oscar Lidenbrock (@OscarLidenbrock) June 4, 2024

El problema es que es neonazi ¿no? Si hubiese sido un padre cualquiera habríais mostrado empatía como cualquier persona de sentido común habria actuado ante tales vejaciones a su familia — Isis 🪽 (@isisnuralv) June 4, 2024

Quien defiende a un aberrado capaz de meterse con un niño de 3 meses, es igual de 💩 pic.twitter.com/EftPgN4BUu — Joel Gonzalez (@joelglez74) June 4, 2024