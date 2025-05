Alfonso Ussía sobre Espinosa de los Monteros y «nuestra quebrada y estúpida derecha»

Alfonso Ussía titula este 15 de mayo de 2025 su columna Pues claro que sí.

La publica, como siempre, en El Debate, donde continúa su labor como uno de los referentes del periodismo de opinión en España.

En esta ocasión, el autor reflexiona sobre el futuro que espera al centroderecha español y marca la línea que debería seguir, usando como excusa el libro que Ivan Espinosa de los Monteros acaba de lanzar.

Se titula el libro España tiene solución

«Creo que Iván Espinosa de los Monteros es hoy uno de los pocos políticos capaces de reunir a nuestra quebrada y estúpida derecha. Su salida de Vox produjo escalofríos. Su brillantez parlamentaria, serena y con un deje británico, atemorizaba al Gobierno».

Ussía no se corta un pelo:

«El futuro de la derecha española pasa por eliminar los complejos y los egoísmos. Iván Espinosa es capaz de aunar en su entorno a lo mejor del auténtico PP –Isabel Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo– a lo mejor de Vox y a los más brillante de Ciudadanos».

«Esta legislatura nos ha demostrado que la cúpula del PP actual –Feijóo, Cuca Gamarra, Bendodo, González Pons, Sémper, y demás ejecutivos y ejecutores del centro y la derecha, no sirven. No sirven para nada. Su capacidad de equivocarse es infinita. Necesitamos ilusión para volver a vivir en España».

«Hoy somos millones los españoles que nos sentimos ajenos a nuestras raíces y nuestras costumbres, gobernados por una pandilla de malvados majaderos que se mantienen en el poder con el apoyo de los comunistas, de los poligoneros, los nuevos ricos, de los puteros y de los enemigos más encarnizados de España».

«Y deseamos una ilusión de unión y eficacia. No palabras. Palabras, por otra parte, desaprovechadas. Que un partido como el PP no haya aprovechado la ridícula y corrupta trayectoria del Gobierno más chungo, amoral y antidemocrático de la Historia de España, no tiene perdón. Un PP que ha olvidado que Vox fue el PP hasta que Pablo Casado y el lanzador de huesos de aceitunas abandonaran los principios y valores del partido para que Vox los recogiera».

«El PP es el gran partido de centro-derecha de España. Y tiene que demostrarlo admitiendo o pactando con los partidos que se crearon desde la desilusión. Y una de las pocas personas, por su estructura intelectual, su brillantez académica, su dominio de los idiomas y su capacidad de reunir, es Iván Espinosa de los Monteros».