Cebollazo de Carlos Cuesta a Esther Palomera que vuelve a quedar retratada en directo

Los incendiarios audios sobre la presunta operación de Ferraz y Moncloa para acabar con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están siendo el tema de la semana.

Es por ello que, este martes 27 de mayo de 2025, ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco), entrevistó a Víctor de Aldama, empresario y pieza central en la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

El conseguidor de la trama arrojó más datos sobre la llamada ‘fontanera’ de los socialistas, Leire Díez.

A pesar de la importancia del testimonio del empresario y los datos que ha ido ofreciendo, para Esther Palomera, colaboradora del espacio, Aldama no había aportado pruebas suficientes:

“Me llama la atención que todo lo que le preguntas sobre las denuncias de Pano y algunas cuestiones que todavía él no ha acreditado en sede judicial, diga que ya se aportarán pruebas y que hay algunos temas de los que no quiere hablar, parece que lo que le afecta a él personalmente no tiene interés en dilucidar nada y sin embargo, sigue acusando y vertiendo sombras de sospecha sobre asuntos que en sede judicial no ha acreditado de momento. A este señor se le puso en libertad supuestamente porque iba a colaborar con la Justicia, iba a aportar pruebas fehacientes de todas y cada una de las denuncias que ha ido haciendo y hasta el momento no nos consta que haya acreditado nada”.