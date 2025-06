Antonio Caño avisa: «Sánchez va a someter al país a un estrés insoportable»

El columnista Antonio Caño titula su columna en The Objective del 23 de junio de 2025 con un severo aviso a navegantes, ‘El precio de echar a Sánchez’.

En ella, lanza una advertencia directa: en la fase final del mandato de Pedro Sánchez, España afrontará una tensión política y social sin precedentes. Caño sostiene que el presidente “va a someter al país a un estrés insoportable”, pero subraya que la democracia debe responder con serenidad y respeto institucional.

La tesis principal de Antonio Caño es clara: el empeño de Sánchez por aferrarse al poder llevará a España a una situación límite. El autor contextualiza este momento político como uno de máxima tensión, reclamando templanza tanto a los partidos como a la sociedad civil. Desde el arranque, el artículo se sumerge en el análisis del clima político actual y sus riesgos:

Caño rememora episodios pasados donde la estabilidad interna del PSOE estuvo en juego por las maniobras de Sánchez, recordando que ya entonces se rozó la fractura interna. El columnista recalca la necesidad de que España no caiga ahora en una precipitación similar:

A lo largo del artículo, Caño insiste en la falta de límites del presidente para conservar el poder, alertando sobre los riesgos para la convivencia democrática si se responde con la misma virulencia:

“No hay treta que no sea capaz de inventar ni atajo que no sea capaz de tomar para conservar el poder. Pero la democracia española no debe ponerse a su nivel. Sus reglamentos han de ser respetados y sus instituciones, preservadas. No solo por el prestigio de nuestro sistema y nuestro país, sino por la imperiosa necesidad de cuidar la convivencia.”