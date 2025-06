Una caterva de manteros hostiga y agrede al reportero Cake Minuesa en Salou

La tranquila imagen veraniega de Salou ha saltado por los aires tras la violenta agresión sufrida por el periodista Cake Minuesa mientras realizaba un reportaje sobre la proliferación del top manta y la okupación del espacio público. Lo que pretendía ser una cobertura más sobre el fenómeno de los manteros en la costa catalana terminó con golpes, destrozos y una acusación directa: “La pasividad policial fue absoluta”, lamentó el reportero tras el ataque. El episodio vuelve a poner el foco en un problema enquistado en numerosas localidades costeras, donde la venta ambulante ilegal y la seguridad ciudadana chocan con los intereses políticos y las realidades sociales.

Un reportaje que acabó en pesadilla

El lunes, el equipo de OKDIARIO se desplazó a Salou y Cambrils para documentar cómo actúan los manteros en plena temporada alta. Mientras grababan imágenes de la venta ambulante y entrevistaban a vecinos molestos por la ocupación del espacio público, un grupo de vendedores —según testigos, todos ellos de origen africano— se abalanzó sobre Cake Minuesa. La agresión fue tan brutal que incluso rompieron una cámara profesional a patadas, mientras los periodistas intentaban protegerse.

Las imágenes captadas muestran cómo los manteros golpean con total impunidad al reportero. Pero lo más polémico ha sido la reacción (o falta de ella) por parte de las fuerzas de seguridad. La Guardia Urbana de Cambrils optó por no intervenir, mientras que sus colegas de Salou —lejos de mediar contra los agresores— se mostraron más interesados en identificar al periodista que en frenar la violencia. Uno de los agentes llegó a increpar a Minuesa mientras lo apartaba a rastras, exigiéndole el carné de prensa en vez de actuar contra quienes le habían agredido.

Top manta, pactos tácitos y política local

El incidente pone sobre la mesa no solo la cuestión del top manta, sino también las complejas relaciones entre policía, vendedores ilegales y partidos políticos locales. Según denunció Sergio Macián, concejal de Vox en Tarragona, “la policía no actúa contra el top manta porque existe un pacto no escrito con los partidos locales”. Una acusación que ilustra hasta qué punto el fenómeno se ha normalizado en ciertas zonas costeras: a partir de las nueve de la noche, los manteros despliegan sus mercancías sin temor a sanciones ni controles efectivos.

Este tipo de situaciones no son nuevas. La venta ambulante ilegal ha sido objeto de debate recurrente entre comerciantes legales —que denuncian competencia desleal— y defensores de los derechos humanos —que apelan a las difíciles condiciones vitales de muchos manteros—. Sin embargo, episodios violentos como el ocurrido esta semana elevan el nivel del debate: ¿dónde está el límite entre tolerancia y permisividad? ¿Y qué papel juegan las fuerzas del orden cuando se producen incidentes graves?

Una cuestión de seguridad… y reputación

Lo sucedido con Cake Minuesa también tiene derivadas políticas y económicas. Por un lado, reabre el eterno debate sobre la seguridad ciudadana en destinos turísticos clave como Salou o Cambrils; por otro, perjudica gravemente la imagen internacional del turismo español justo al inicio del verano. A nadie escapa que estas noticias pueden disuadir tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

La anécdota relatada por Macián sobre un individuo senegalés —empleado en limpieza municipal y con antecedentes por homicidio en Barcelona hace cinco años— sirve para subrayar hasta qué punto algunos ven el problema como una amenaza directa al orden público. Aunque resulta tentador caer en generalizaciones o alimentar discursos alarmistas, lo cierto es que cada suceso contribuye a deteriorar la percepción pública sobre la gestión política del fenómeno migratorio y las políticas locales.

Humor (y realismo) ante la impotencia

A falta de respuestas institucionales claras, algunos vecinos bromean con que “en Salou hay más manteros que sombrillas” o que “la policía está para pedir selfies, no para detener delincuentes”. La ironía es síntoma del hartazgo social ante una situación que parece estancada año tras año.

Pero más allá del humor resignado, hay datos objetivos que invitan a la reflexión:

La venta ambulante ilegal mueve millones cada verano solo en Cataluña.

Los comerciantes calculan pérdidas millonarias por competencia desleal.

Las fuerzas policiales argumentan falta de recursos y apoyo político para intervenir.

Las asociaciones vecinales han elevado decenas de quejas formales sin apenas resultados.

Curiosidades y datos adicionales

El top manta es ya una parte habitual del paisaje nocturno costero catalán: desde camisetas hasta falsificaciones tecnológicas.

Algunos manteros han creado cooperativas legales para regularizar su situación laboral… aunque siguen existiendo redes informales mucho más lucrativas.

Tras lo ocurrido con Cake Minuesa, varios periodistas han denunciado presiones o dificultades para grabar reportajes similares.

El vídeo completo del ataque está disponible en OKDIARIO, donde puede verse tanto la agresión como la respuesta policial.

Mientras tanto, queda abierta una pregunta incómoda: ¿qué debe pasar para que las autoridades tomen cartas en el asunto? Porque si hasta grabar un reportaje se convierte en deporte de riesgo… habrá quien piense dos veces antes de sacar una cámara a pasear por Salou este verano.