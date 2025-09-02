Jaime de los Santos denuncia la manipulación de TVE y el acoso sufrido por cantarle las cuarenta a Sarah Santaolalla: “Me han llamado maricón y chapero”

Cuando tocas a los suyos salen como fieras a devorar al contrario.

Esto es lo que le ha pasado a Jaime de los Santos, diputado del PP, quien ha sufrido una campaña de acoso y persecución en este último fin de semana de agosto después de denunciar que la tertuliana Sarah Santaolalla se dedicaba a vomitar odio desde la televisión pública española.

En concreto, el diputado respondía a la colaboradora quien afirmó que “hay que ser muy idiota para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox”.

Ante esto, De los Santos dijo textualmente:

“A mí que una ciudadana vomite odio no me preocuparía si no lo estuviéramos pagando todos los españoles y españolas, y lo cierto es que en el gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados a que incluso a mujeres prostituidas se las pague del erario público y se las enchufe en empresas públicas, pero que ahora también el ente público tenga que aguantar que esta señorita se permita el lujo de insultar a más de 11 millones de ciudadanos, como poco es para que dimita”.

Una declaración que fue sacada de contexto iniciando una persecución al diputado desde la televisión pública. Concretamente, las palabras del político se tergiversaron por algunos opinadores que se lanzaron a degüello contra él al afirmar que el político se refería a Sarah Santaolalla como una de esas “mujeres prostituidas”.

Este martes 2 de septiembre de 2025, el diputado denunció en el plató de ‘Espejo Público’ la manipulación y odio vertido hacia su persona:

“Han manipulado mis palabras de forma indecente e imperdonable. Yo, en ningún caso, llamé ‘mujer prostituida’ a esa señora. Ni lo pienso ni lo dije ni lo diría jamás. Y de lo que he sido, Susana, he sido víctima de una manipulación”.

En este sentido, De los Santos criticó que Televisión Española está siendo utilizada como herramienta “útil” del Ejecutivo socialista, que está “a la ofensiva” pretendiendo “aniquilar” al que piensa diferente.

“Esta señora, después de insultar a 11 millones de votantes del Partido Popular y de Vox en una televisión que pagamos todos y todas, lo que hace es vomitar odio […] ¿Cuál es el paso al frente que da Televisión Española? Manipular mis palabras y decir exactamente que yo he llamado ‘prostituta’ a Sara Santaolalla. Repito, ni lo pienso ni lo dije ni lo diría nunca”

El diputado recordó el trabajo que lleva realizando desde hace tiempo en la lucha de las mujeres que son víctima de trata.

El popular reprodujo algunos de los deleznables insultos que ha sufrido desde esta manipulación:

“Me ha afectado porque esta manipulación es inaceptable, en cualquier caso, pero mucho más de una televisión pública, ha desembocado en toda una campaña de odio en las redes sociales, por la que incluso se me ha amenazado de muerte, tanto en redes como en mails personales… se me ha llamado maricón, chapero y todo tipo de barbaridades”.

El colaborador del programa de Susanna Griso pidió una rectificación inmediata y en caso de no producirse, emprenderá acciones legales contra la cadena.