Aluvión de críticas contra la sanchista Agencia EFE por trivializar el asesinato de Charlie Kirk, comentarista de cabecera de Donald Trump

Le está cayendo la del pulpo.

Y no es para menos.

La Agencia EFE, donde Pedro Sánchez pone y quita a capricho a presidentes que no se amoldan a sus caprichos, se está llevando una buena somanta de palos.

Y es que el organismo que ahora preside Miguel Ángel Oliver tuvo a ‘bien’ titular así la noticia del asesinato de Charlie Kirk, el comentarista de cabecera del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump:

#ÚLTIMAHORA | El comentarista Charlie Kirk, aliado de Trump, muere tras sufrir un disparo. pic.twitter.com/VRczHbBdRb — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 10, 2025

Las críticas por ese titular tan suavizado no tardaron en llegar:

Ahora se sufren disparos como el que sufre un infarto. — David Santos (@davidsantosvlog) September 10, 2025

Como quien sufre un infarto.

No os odiamos lo suficiente. — Isabel 🇪🇸 (@Belisa82754991) September 10, 2025

Hay que ser un periodista hijo de las mil put@s para decir que “muere tras sufrir un disparo” como al que le da un ataque al corazón. Todo para no decir que un zurdo de mierda asesina de un disparo en el cuello a Charlie Kirk. Os llegará vuestra hora, no lo dudéis. — El Empecinado 🇪🇸🇺🇦👑🇺🇸🇮🇱🇻🇪🇵🇷 (@ElEmpecinado5) September 10, 2025

Como los que murieron en un tiroteo en Israel. Alguien ha matado a alguien. pic.twitter.com/0sljqRMsAB — Nieves Abarca 🦇 (@MNievesAbarcaC) September 10, 2025

Podíais haber puesto que se puso en el camino se una bala, hijos de perra 🤬 Y fueron dos disparos, no uno, inútiles mamadores sectarios 🤮 pic.twitter.com/I79gYmkI6t — YusteAbadDejameEnPad (@YusteAbadEnpad) September 10, 2025

«Sufrir un disparo». Agencia EFE. Nivelazo periodístico. — Diana Álvarez (@Dianalvarez4) September 10, 2025

«sufrir un disparo»… Sois miserables, vomitivos, repugnantes. ¿Periodismo? No representáis a tan noble profesión. Solo representáis a la mentira, a la manipulación y a las corporaciones que os dirigen. «Ha sido asesinado» es el único titular correcto. — Gabriel (@g3_abriel) September 11, 2025