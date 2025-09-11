  • ESP
EL DEPARTAMENTO DE MIGUEL ÁNGEL OLIVER HABLA DE "MUERTE" EN VEZ DE CONJUGAR EL VERBO ASESINAR

Aluvión de críticas contra la sanchista Agencia EFE por trivializar el asesinato de Charlie Kirk, comentarista de cabecera de Donald Trump

"¿Periodismo? No representáis a tan noble profesión. Solo representáis a la mentira, a la manipulación y a las corporaciones que os dirigen"

Miguel Ángel Oliver, Donald Trump y Charlie Kirk.
Le está cayendo la del pulpo.

Y no es para menos.

La Agencia EFE, donde Pedro Sánchez pone y quita a capricho a presidentes que no se amoldan a sus caprichos, se está llevando una buena somanta de palos.

Y es que el organismo que ahora preside Miguel Ángel Oliver tuvo a ‘bien’ titular así la noticia del asesinato de Charlie Kirk, el comentarista de cabecera del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump:

Las críticas por ese titular tan suavizado no tardaron en llegar:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

