La Fundación Ana de Paz conmemora su X aniversario premiando la labor social, asistencial y periodística: Alfonso Rojo entre los premiados

Ana de Paz en el Aula Hospitalaria del Hospital La Paz, donde ejerció como maestra.

El próximo jueves 20 de noviembre de 2025 es una fecha especial.

La Fundación Ana de Paz celebrará su primera década de aniversario con la entrega de los X Premios Fundación Ana de Paz 2025.

La fecha coincide con el día internacional de los derechos del niño y es que la misión de la fundación es la formación y la ayuda a la infancia necesitada, ya sea por sufrir secuelas o efectos de la enfermedad o por vivir en zonas vulnerables.

Para conmemorar este aniversario, el acto de entrega de los premios, conocidos como Premios de Paz por la Paz, distinguirá los valores de determinadas personas e instituciones.

Galardonados de la X Edición

Los premios de este año han recaído en cinco destacados beneficiarios:

1. La Unidad Daño Cerebral Infantil Adquirido del Hospital Niño Jesús de Madrid, reconocida por ser una referencia en la asistencia integral a esta grave patología, atendiendo a niños de toda España. Recogerán el galardón la Dra. Cantarín, coordinadora de la unidad de ingresados, y la Dra. Vara, coordinadora de la unidad de ambulantes2.

2. La Dra. Ana Sendagorta, oftalmóloga, fundadora y presidenta de la Fundación Pablo Horstmann, que realiza una notable labor social, sanitaria y educativa en diversos países de África.

3. La periodista Paloma Gómez-Borrero, premiada por su libro “Si vas a Roma llama a Paloma”, el cual es un homenaje a su tía Paloma Gómez Borrero, cumpliendo así el deseo de esta última de dar a conocer aspectos de su vida y obra.

4. El Grupo Lezama, que recibirá el Premio Profesora Ana de Paz de este año. El grupo es continuador de la obra iniciada por R.P. Luis de Lezama, quien integró socialmente a numerosos jóvenes en riesgo de exclusión a través del trabajo en hostelería, creando una escuela de hostelería de referencia mundial y un colegio con más de 2000 plazas concertadas3. Jon Urrutia, presidente del Grupo Lezama, recogerá el premio3.

5. El periodista y escritor Alfonso Rojo, quien será reconocido con el Premio JJ Marroquí. Se le distingue por su defensa del «periodismo de la verdad» desde sus inicios como fotógrafo y corresponsal de guerra en diferentes países, siendo actualmente un referente en información digital.

Detalles del Evento y Recaudación Solidaria

El evento tendrá lugar en el Colegio de Santa María La Blanca, ubicado en la calle del Monasterio de Oseira 17B, en Fuencarral-El Pardo, Madrid. Este colegio fue fundado por el padre Luis de Lezama, junto a la parroquia contigua del mismo nombre, y cuenta con el auditorio Plácido Domingo.

La gala comenzará a las 18:30 horas y será presentada por el periodista Claudio de Miguel.

El programa incluirá actuaciones en directo, contando con la participación de un coro y coreografía del Instituto de Artes Escénicas, así como de amigos de la fundación.

Entre los participantes se encuentra Fernando Llorente, quien interpretará música de la película La misión y de Los Beatles con su dulzaina, además de la actuación musical de Pekenikes, quienes siguen en activo. El acto también contará con testimonios de amigos, colaboradores y beneficiarios de los proyectos de la Fundación.

Tras la entrega de premios, se ofrecerá un cóctel servido por el Café Oriente y Taberna del Alabardero. El evento cerrará con sorpresas y un sorteo de numerosos regalos en una rifa benéfica.

El donativo para asistir al acto es de 70 euros, con la opción de Fila 0. Los donativos gozan de importantes beneficios fiscales y serán destinados a financiar los proyectos de la fundación.

Los fondos recaudados financiarán proyectos en España, enfocados en dar clases de apoyo escolar a niños que han sufrido una grave enfermedad o un suceso vital traumático, y apoyo a niños en cuidados paliativos y a sus familias. También se destinarán a proyectos internacionales para atender a la infancia en zonas vulnerables de África (Turkana-Kenia y Etiopía) y América del Sur (Perú).

Para realizar reservas o donativos, se puede contactar a la Fundación Ana de Paz en c/Ferraz 28. 2º izq. (Teléfonos: 661933123 y 917587676) o realizar un ingreso en la cuenta ES35 0081 5736 9000 0130 1040, indicando “Cena Solidaria” y el número de personas.