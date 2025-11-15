La ‘Brunete Pedrete’, que es como se refiere con Periodista Digital al bien pagado ariete mediático sanchista, está integrada por un enjambre de tertulianos a sueldo y outlets afines al PSOE —desde RTVE y La Sexta hasta El País y la Cadena SER— que despliegan una ofensiva coordinada para blindar al Gobierno, manipulando narrativas, divulgando bulos y orquestando campañas contra los no adictos.

Un frente propagandístico financiado por subvenciones opacas y enchufes, que recibe regularmente pienso en el pesebre sanchista y que se ha puesto a funcionar a tope para intentar salvar a Alvaro Garcia Ortiz, fiscal general del Estado y gran filtrador.

La atmósfera en los pasillos del Tribunal Supremo es densa.

El juicio contra el fiscal García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la filtración del correo sobre el acuerdo fiscal de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso—, no solo pone en entredicho a la Fiscalía General del Estado.

Pone en cuestión, además, al atribulado Periodismo español.

Se ha desatado una intensa lucha mediática donde la llamada Brunete Pedrete se moviliza para absolver al fiscal, aunque su versión deja más preguntas que respuestas.

El eje central del proceso reside en el testimonio de varios periodistas que afirman haber recibido el controvertido correo antes o al mismo tiempo que García Ortiz, pero sin que este lo compartiera con ellos.

Sin embargo, su narrativa presenta incongruencias: tardaron nueve meses en admitir que tenían el correo antes que el fiscal general, y sus justificaciones, basadas en el secreto profesional, resultan tan legales como frágiles.

Sincronía, sospechas y un relato bajo lupa

El testimonio de periodistas como Jose Precedo (eldiario.es) y Alfonso Pérez Medina (La Sexta) sostiene que obtuvieron el material de fuentes ajenas a la Fiscalía, las cuales verificaron su autenticidad antes de publicar con rigor para evitar posibles demandas.

(eldiario.es) y (La Sexta) sostiene que obtuvieron el material de fuentes ajenas a la Fiscalía, las cuales verificaron su autenticidad antes de publicar con rigor para evitar posibles demandas. La cronología presentada resulta, cuando menos, curiosa. Precedo afirma haber recibido un «pantallazo impreso» el 6 de marzo, justo antes de que García Ortiz recibiera el correo en su cuenta personal. Esperaron seis días para hacer pública la noticia, el 12 de marzo. Por su parte, Pérez Medina asegura haber compartido el email en un grupo de WhatsApp a las 21:54 del mismo día, con una publicación entre las 21:29 y 22:20 del 13 de marzo.

La versión ofrecida por Esteban Urreiztieta (El Mundo) añade más confusión: admite no conocer el email original del 2 de febrero al publicar su información y que lo incluyó como «complemento» al día siguiente.

Este relato, lejos de aclarar la cadena de custodia, insinúa una coordinación destinada a diluir la responsabilidad directa de García Ortiz.

Si la información circulaba por tantas redacciones, ¿por qué nadie se atrevió a publicarla antes? ¿Por qué todos los medios cercanos al Gobierno optaron por esperar hasta después de la filtración oficial para difundirla?

El secreto profesional como escudo… y cortina de humo

Los periodistas invocan el artículo 20 de la Constitución para no revelar sus fuentes. Esto les otorga protección legal pero crea un vacío peligroso en una investigación judicial por presunta prevaricación.

La narrativa promovida por la Brunete Pedrete —figuras como Sarah Santaolalla , Antonio Maestre y Ramón Espinar — repite sin fisuras el argumentario oficial, desviando la atención hacia ataques sistemáticos a la prensa crítica.

, y — repite sin fisuras el argumentario oficial, desviando la atención hacia ataques sistemáticos a la prensa crítica. Su negativa a presentar pruebas tangibles (metadatos, registros, documentos verificables) convierte sus testimonios en un “castillo de naipes”: legales en apariencia, pero endebles y sospechosos.

En programas televisivos y redes sociales, la defensa del fiscal adquiere tintes propagandísticos. La postura adoptada por Silvia Intxaurrondo en RTVE —insistiendo en que no hay indicios contra el fiscal general y preguntando en directo “¿Cuáles son los indicios contra el Fiscal General del Estado?”— ha sido vista como un alineamiento descarado con el Gobierno, provocando indignación entre los espectadores.

Pruebas indiciarias

La magistrada Susana Polo, ponente del tribunal, ha sido clara: “La prueba indiciaria o indirecta no tiene necesariamente menor valor o fuerza que la prueba directa”. En su sentencia más reciente, Polo sostiene que los indicios correctamente encadenados pueden ofrecer certezas incluso superiores a las pruebas directas. Esta doctrina será crucial para el fallo final, ya que la eliminación de pruebas —como el borrado de mensajes y correos por parte de García Ortiz— podría interpretarse como una prueba en su contra.

El tribunal está compuesto por jueces con distintas sensibilidades y deberá decidir si la cadena de indicios es suficiente para condenar al fiscal general o si, como sostienen sus aliados mediáticos, no existe prueba concluyente.

La acusación particular solicita cuatro años de prisión mientras que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado piden su absolución.

El instructor del caso, Ángel Hurtado, ha enfatizado la importancia de valorar los indicios conjuntamente para no vulnerar así la presunción de inocencia.

Un patrón de impunidad en las filtraciones selectivas

No es inédito que una filtración sensible termine publicándose en medios cercanos al Ejecutivo. En casos como los relacionados con Ábalos o Begoña Gómez , las informaciones delicadas se distribuyeron selectivamente con versiones parciales que luego fueron “ajustadas” según convenía al relato oficial.

o , las informaciones delicadas se distribuyeron selectivamente con versiones parciales que luego fueron “ajustadas” según convenía al relato oficial. La defensa cerrada por parte de la Brunete Pedrete, junto a su falta manifiesta de autocrítica e insistencia en mantener inocente a García Ortiz ante indicios claros han socavado gravemente la credibilidad dei medios involucrados.

La opinión pública percibe una inquietante sincronía mediática junto con una alarmante falta de transparencia. La sensación generalizada es que los periodistas testigos operan como peones dentro de una estrategia mayor destinada a proteger tanto al fiscal como al Gobierno.

Este caso representa un punto crucial para el periodismo español.

La sociedad observa con escepticismo cómo algunos medios parecen más interesados en proteger al poder que en ejercer su función crítica.

Lo que decida el Supremo no solo influirá sobre el destino inmediato de García Ortiz; también marcará hasta dónde llega realmente el compromiso periodístico con la verdad y la transparencia.

Mientras tanto, la Brunete Pedrete patalea desesperada.

Son conscientes de que este juicio no solo afecta a la reputación del fiscal general; también pone bajo presión la credibilidad misma del periodismo en España. Todo ello frente a una audiencia cada vez más exigente y dispuesta a demandar respuestas claras y responsables ante relatos sin fundamento.