PP y VOX diluyen el efecto de los ataques sanchistas a Mazón y acuerdan la investidura de un nuevo presidente

El Partido Popular y VOX han alcanzado un acuerdo para investir a Juanfran Pérez-Llorca nuevo presidente del gobierno regional valenciano tras la dimisión de Carlos Mazón. El plazo para presentar un candidato termina mañana a las 00:00, pero ambas formaciones han acordado presentar la candidatura mañana por la mañana.

En el calendario que barajan los populares, Pérez-Llorca habría convocado una reunión del Grupo parlamentario en la cámara regional para el miércoles a las 10:30 de la mañana. En ella estaría previsto que el nuevo líder comunique los cambios que se van a realizar en el Grupo Popular y previsiblemente se hará público quien será el nuevo portavoz parlamentario.

Según los populares, el acuerdo con VOX sería total por lo que Pérez-Llorca debería ser investido en primera votación con la mayoría absoluta de la cámara regional. El debate de investidura podría celebrarse entre el 26 y el 28 de noviembre.

(Noticia en ampliación)