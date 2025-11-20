Aldama estira el chicle con Angel Víctor Torres y advierte que en su teléfono intervenido tiene más datos sobre él

Víctor de Aldama lo ha vuelto a hacer.

Advierte de que tiene más datos sobre el hoy ministro Ángel Víctor Torres: “En el informe de la UCO no salió nada de chicas pero tiene que salir sobre refinerías”. Ha sido una de las muchas pistas que ha desgranado en su aparición en televisión tras la salida de la cárcel de Santos Cerdán. Sobre el ex secretario de Organización socialista, Aldama ha afirmado que le llegó información del comportamiento de Cerdán en la prisión y de lo que iba diciendo sobre todo los primeros días: “Me cuentan que estaba muy nervioso y que iba diciendo que le habían engañado y le iban a hacer comerse el marrón a él solo”.

Sobre el viaje de Santos Cerdán a Marruecos donde el número dos del PSOE habría movido hilos para conseguir contratos de obras públicas, Aldama ha precisado que a la vuelta “Koldo me dice que me preparase para ir allí y le dije que yo en Marruecos no hago absolutamente nada porque en una obra anterior no pude traer el dinero a España. Entonces, Koldo me dijo que enviarían a otro”.

Preguntado por Esther Esteban sobre si era consciente de si lo que hacía con miembros del PSOE era delito, Aldama ha reconocido que “sí. Sabía que era delito y he cometido errores. Pero lo hice porque soy empresario, tengo gente que pagar y llegó un momento en que me dijeron que o lo hacía o no habría más contratos para mí”. Además, Aldama ha añadido que de haberse negado, le llegaron a insinuar que Hacienda podría investigarle.

En relación a la financiación de los socialistas y dónde está el dinero de las mordidas, Aldama ha precisado que “yo he llegado a pagar hasta 4 millones de euros a Ferraz y otros entregaban otras cantidades. Dudo que se lo hayan gastado todo por mucho que se malgastase”. Además, en relación a Venezuela, Aldama ha apuntado que de ahí viene la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista.

También ha vuelto Víctor de Aldama a apuntar a los más alto de la cúpula socialista afirmando que “el señor presidente tiene que estar muy preocupado” y también Zapatero. Sin embargo, hasta ahora, no parece que Aldama haya entregado ninguna información sensible sobre los ‘numeros 1’ socialistas.

No se ha olvidado Aldama de disparar a Leire Díez y ha reiterado que “estaba yendo con Pérez Dolset y Teseiro a reuniones con empresarios para ofrecerles beneficios a cambio de dar informaciones falsas sobre mí”.

Aldama ha vuelto a reiterar que en el teléfono móvil que le intervino la UCO en 2024, hay mucha información y que si se lo entregan, podrá aportarla. Eso sí, parece que su estrategia pasa por recuperar el dispositivo para dar después él la información ya que ha confirmado que no ha facilitado las claves de acceso al terminal para que la Benemérita pueda estudiarla.