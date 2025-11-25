¡Pintan bastos para Ábalos! Pilar Rodríguez Losantos amarga el turrón al exministro: “Su vida se puede terminar el jueves”

Cuenta las horas para acabar durmiendo entre rejas.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, expresó este lunes su miedo ante una inminente entrada en prisión.

Algunos periodistas como Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de ‘OkDiario’, dan por hecho su ingreso en la cárcel, apoyándose en la cita para este jueves 26 de octubre de 2025 ante el Tribunal Supremo, a petición de Leopoldo Puente, quien ha convocado a Ábalos y a su exasesor, Koldo García, el mismo día.

«El jueves, con casi total seguridad, va a entrar en prisión. Ábalos va a cumplir 66 años en las próximas semanas. Puede entrar ahora y salir cuando tenga más de 80. De facto su vida se puede terminar el jueves«, manifestó Losantos.

La posible entrada en prisión del exministro

El Tribunal Supremo ha citado este jueves 27 de noviembre de 2025 al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García para una vistilla de revisión de medidas cautelares en el marco del caso Koldo, una trama de corrupción relacionada con contratos de mascarillas durante la pandemia.

El juez Leopoldo Puente evaluará si mantiene su libertad provisional o decreta prisión preventiva, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares. Estas solicitan hasta 24 años de cárcel para Ábalos por delitos como organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, argumentando un elevado riesgo de fuga dada la gravedad de las penas y las pruebas acumuladas, como informes de la UCO sobre pagos irregulares y comisiones millonarias.

Ábalos, que mantiene su acta de diputado del PSOE pese a su expulsión del partido, ha reconocido públicamente su temor a ingresar en prisión, describiendo su situación económica como precaria con solo 6.000 euros disponibles para una posible fianza.

Fuentes cercanas al exministro hablan de un «estado de nerviosismo» y una «sorprendente tranquilidad» aparente, mientras que en el PSOE circula el miedo a filtraciones de Koldo, quien ya ha declarado varias veces y podría «cantar» implicando a más figuras. La vista se ha retrasado ligeramente en horario para no coincidir con otra comparecencia de Koldo en la Audiencia Nacional, pero se mantiene el foco en la posible entrada inmediata en cárcel, que sería la primera para un diputado en activo.