Cazan a laSexta colocando a la misma ‘Charo’ como una jubilada al azar: “¡La próxima le pondrán bigote!”

La misma dinámica.

Las terminales mediáticas sanchistas ya ni se esfuerzan por disimular. Nos cuelan a sus voceros y palmeros como expertos ‘todólogos’.

Es el caso de Maribel Mesón, una jubilada elegida “al azar” por laSexta desde hace ocho años. Luego pretenden prohibir desde la izquierda el término «Charo«, para referirse a todas estas colocadas que nos meten hasta en la sopa en todas las tertulias.

Los usuarios de X pillaron la jugada de ‘laSexta Xplica’ recurriendo a la pensionista de siempre para soltar sus discursos sindicalistas:

43) Maribel Meson. La jubilada de cabecera de La Sexta desde 2017. Habla de todo. Hasta le han teñido el pelo; la próxima le pondrán bigote para que sea «jubilada deincognito». Participe actos organizados por el PSOE… pic.twitter.com/oM7rBLdeKj — Aristogiton 🇹🇩 – Cirujano de hierro Fan Account (@Aristogiton_) December 10, 2025

La misma charo de siempre pic.twitter.com/saTWrH7bZ6 — vieja al visillo (@ViejaAlVisillo7) December 25, 2025

CHARONATOR. La máquina perfecte del PSOE.

Ya puede esconderse bien Sarah Connor. — Mike (@SernaRosellma) December 26, 2025

Más que “una pensionista” es “la pensionista”, porque ha encontrado un abono a La Sexta para soltar consignas de todo-a-100. ¿Cómo pretende la izquierda prohibir el término “Charo” si se empeñan en meternos a una hasta en la sopa? pic.twitter.com/1rmoLKu5ZL — David Miranda (@davmiranda) December 25, 2025

«Una pensionista» pero le deben pagar algo extra porque está en toos los saraos. La misma. Es como Dios está en todas partes. — cc (@ccanohur) December 25, 2025

Maribel Mesón, jubilada desde hace 10 años, no sólo es pensionista. Es la «Enfermera Flora» de los pensionistas. Con gafas, sin ellas…la utilizan en todos los programas como FIJA en LaSextaXplica, variad un poquito….

Muchos pensionistas que cobran poco, COTIZARON poco. pic.twitter.com/t1w0S5p1Yl — Mac Namara (@tocamerock) December 8, 2025

Maribel Mesón, del @PSOE , cero autoridad. Y encima le pagan en la sexta y también en el psoe. Y que más. pic.twitter.com/s53Hlrb123 — Cleo 🇺🇦🌻 (@vitasloma) December 8, 2025