Cazan a laSexta colocando a la misma ‘Charo’ como una jubilada al azar: “¡La próxima le pondrán bigote!”

Maribel Mesón, una jubilada elegida “al azar” desde hace ocho años

Maribel Mesón, la jubilada de 'laSexta' PD
Las terminales mediáticas sanchistas ya ni se esfuerzan por disimular. Nos cuelan a sus voceros y palmeros como expertos ‘todólogos’.

Es el caso de Maribel Mesón, una jubilada elegida “al azar” por laSexta desde hace ocho años. Luego pretenden prohibir desde la izquierda el término «Charo«, para referirse a todas estas colocadas que nos meten hasta en la sopa en todas las tertulias.

Los usuarios de X pillaron la jugada de ‘laSexta Xplica’ recurriendo a la pensionista de siempre para soltar sus discursos sindicalistas:

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

