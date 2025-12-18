  • ESP
EL PARTIDO CREA LA PROFESIÓN 'AGENTE DE IGUALDAD'

Lluvia de palos al PSOE por inventarse un nuevo puesto para colocar a sus ‘charos’

El PSOE hace frente a varios escándalos de naturaleza sexual, algunos vinculados a corrupción y otros a denuncias de acoso interno

Sarah Santaolalla y Ana Pardo de Vera (montaje de imagen generado por IA) como nuevas 'agentes de igualdad' del PSOE PD
En plena oleada de escándalos por presunto abuso sexual en el partido, el PSOE se saca otro as de la manga inventándose un nuevo puesto de carácter feminista para enchufar a sus ‘charos’ y acólitos.

Así lo anunció Pilar Alegría el pasado martes 16 de diciembre tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno inició la tramitación del Anteproyecto de Ley para regular la profesión del ‘agente de igualdad’.

«Se trata de una reivindicación histórica del sector. Los trabajadores podrán obtener un título profesional habilitante de carácter oficial», detalló la formación en un comunicado oficial.

La certificación profesional de estas titulaciones es una “aspiración histórica largamente acariciada por los profesionales y por los movimientos feministas”, señaló Ana Redondo, ministra de Igualdad.

Tras conocerse la noticia, el partido desató el cachondeo e indignación en redes sociales.

Oleada de escándalos dentro del partido

El PSOE hace frente a varios escándalos de naturaleza sexual, algunos vinculados a corrupción y otros a denuncias de acoso interno. El más reciente es la oleada de casos de acoso sexual en diciembre de 2025, conocida como el ‘Me Too del PSOE’, que ha provocado una crisis interna significativa.

A raíz del caso de Paco Salazar (exasesor cercano a Pedro Sánchez, apartado en julio de 2025 por «conductas impropias de carácter sexual», como simulaciones de actos sexuales y comentarios vejatorios), estallaron denuncias en varias regiones. Las víctimas criticaron que el partido no las contactó ni actuó con rapidez.

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

