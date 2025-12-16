Sánchez se quita de encima a la ministra que comió con el ‘guarro’ Salazar

Como el Ebro pasa por Zaragoza, Pedro Sánchez ha aprovechado la convocatoria de elecciones regionales anticipadas en Aragón, para quitarse de encima a una de sus ministras más que quemadas, achicharradas: Pilar Alegría, la que comió con el ‘guarro’ Salazar.

Y es que el 4 de noviembre se publicaron fotos donde se veía a Alegría manteniendo una comida con el acusado de acoso sexual por al menos dos mujeres que habrían denunciado las continuas obscenidades que tenían que soportar por parte de este personaje como alusiones a sus escotes o subidas de bragueta en su cara. Y en pleno centro de trabajo. Sin cortarse un pelo.

Alegría ha sido con más pena que gloria, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Pero es más conocida por su papel como portavoz del Gobierno. Con su marcha cierra “cuatro años y medio” en el Ejecutivo y se dirige a unas elecciones autonómicas anticipadas para el 8 de febrero, convocadas por el presidente aragonés Jorge Azcón (PP). En público, es un regreso a su “casa”, pero en clave interna, representa un ajuste estratégico donde el líder socialista se deshace de una portavoz en un momento delicado y la convierte casi en una apuesta personal frente al barón popular.

El adiós de Alegría no sorprende a nadie dentro del PSOE. Como secretaria general de los socialistas aragoneses, era la candidata natural desde que Azcón decidió adelantar las elecciones. Sin embargo, el presidente ya había indicado que su sucesora como portavoz del Gobierno será otra mujer, manteniendo así una línea continuista con figuras femeninas en esa silla tan relevante en Moncloa. Este movimiento se produce en medio de un debate sobre el abandono de las mujeres en la intención del voto al PSOE, por los 6 casos conocidos de acoso sexual dentro del partido. A esto se suma el fracaso de la protección a mujeres maltratadas por las pulseras fake y la recurrente querencia de destacados socialistas por recurrir a la prostitución prevaliéndose de dinero público y colocando a las meretrices en empresas del Estado. La salida de Alegría le permite a Sánchez reajustar el altavoz del Gobierno sin tener que afrontar una “crisis” formal, algo que él mismo ha negado con firmeza.

Por otra parte, ante la posibilidad ahora confirmada de un adelanto en las elecciones autonómicas de Aragón, Pilar Alegría lleva semanas usando la sala de prensa de La Moncloa para lanzar un mensaje que le favorezca de cara a los comicios:

Califica el adelanto electoral como un “ capricho personal ” por parte de Azcón y lo considera “absolutamente injustificado e innecesario”.

” por parte de Azcón y lo considera “absolutamente injustificado e innecesario”. Le acusa de priorizar sus intereses y los del líder popular Feijóo sobre los intereses aragoneses, firmando así una “legislatura fallida”.

sobre los intereses aragoneses, firmando así una “legislatura fallida”. Enfatiza la “absoluta incapacidad” del presidente para dialogar y alcanzar acuerdos sobre unos presupuestos que aborden cuestiones clave como sanidad, educación y vivienda.

Simultáneamente, el PSOE aragonés ha intentado romper con el marco impuesto por el PP mediante una abstención en el techo de gasto autonómico, buscando desactivar así el argumento utilizado por Azcón sobre la falta de margen para las cuentas. No obstante, esta jugada no ha logrado frenar el adelanto.

En las sombras, dirigentes provinciales socialistas, incluidos los del Alto Aragón, han respaldado a Alegría atacando al PP por “poner la alfombra roja” a intereses privados, acusando al presidente regional de “chulería” y “macarrismo político”. Este tono combativo augura una campaña corta pero intensa.