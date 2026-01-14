La izquierda que tapó a Errejón ya pide la cabeza de Julio Iglesias

Con la izquierda nunca es el qué. Siempre es el quién.

El mismo día que el periódico de Ignacio Escolar ha publicado una información de empleadas domésticas de Julio Iglesias que dicen haber sido víctimas de todo tipo de abusos sexuales por parte del cantante, la extrema izquierda ya se ha lanzado a dar carta veracidad a esa información y a esos testimonios que de momento no aportan pruebas que los corroboren.

Este mismo martes, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional madrileña, Manuela Berguerot, se desmelenaba en X exigiéndole a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid al artista.

🚨 Le acabamos de pedir a Ayuso que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias. Hoy hemos conocido por @eldiarioes los abusos y maltratos del cantante a sus trabajadoras. Madrid no puede premiar la impunidad tras los relatos que hemos conocido.… pic.twitter.com/YXzga2eonD — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) January 13, 2026

La inacción con Íñigo Errejón

Y es que no ha pasado ni un año desde que la formación radical entrase en guerra con una de sus diputadas regionales y ex directora de Gabinete de Íñigo Errejón, Loreto Arenillas, que fue purgada en octubre de 2024 cuando estalló el escándalo de los presuntos abusos sexuales de Errejón.

Cuando saltó este escándalo, la formación ultraizquierdista cargó contra Arenillas por ser en el momento de los hechos -junio de 2023- la persona que trasladó el caso a la propia Berguerot sin obtener respuesta de la que en ese momento era la secretaria de Organización del partido. Al saltar el escándalo, Bergerot, Mónica García y Rita Maestre dieron una rueda de prensa en octubre de 2024 para culpar de todo a Arenillas y desentenderse de su inacción ante las acusaciones contra el que en ese momento era uno de sus “activos políticos”. Días más tarde, ya en noviembre de 2024, Más Madrid destituía a Arenillas como portavoz en la Comisión de Mujer de la Asamblea madrileña.

Al verse convertida en cabeza de turco de las lideresas izquierdistas, Loreto Arenillas publicó un comunicado en redes sociales donde acusaba a la dirección del partido de no haber hecho nada contra Errejón y las acusaciones que pesaban contra él. En concreto, Arenillas denunciaba que conoció personalmente “una situación de agresión de Errejón en Castellón. Errejón tocó el culo a una chica sin su consentimiento en junio de 2023. Como ya expliqué el viernes, nunca encubrí ese episodio ni ningún otro. Lo que hice fue informar a la víctima de las opciones de reparación con una agente de género como normalmente se hace en estos casos, también reprendí a Errejón y le insté a buscar ayuda y a abandonar comportamientos que dañan a las mujeres”. Y aquí es donde viene la acusación directa de Arenillas contra Bergerot “puse en conocimiento de la secretaria de Organización del partido, en aquel momento Manuela Berguerot, actual portavoz del grupo parlamentario de Más Madrid, así como a la secretaria de feminismos, Cristina Castillo, lo que ocurría. Y lejos de tapar u ocultar nada, lejos de minimizar los hechos, me puse a disposición del director de comunicación, Luis Giménez, para explicarlo públicamente si era necesario”.

Arenillas recuerda en su escrito que las acusaciones contra Errejón fueron desestimadas “la dirección del partido no consideró relevantes los hechos para elevarlos a los órganos superiores ni hacerlos públicos ni activar los procedimientos establecidos en nuestros estatutos y normar internas”.

Con estos antecedentes de inacción ante testimonios de mujeres que sufrieron abusos por parte de uno de los suyos, es más que evidente el cinismo de Berguerot de exigir a la presidenta de Madrid que le retire una distinción a Julio Iglesias por otros testimonios de otras mujeres para los que no hay pruebas que los respalden. Bien pudiera parecer que en función de a quien se denuncie, en la extrema izquierda o se impone el silencio o se usa políticamente.