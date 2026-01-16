Bea Talegón sorprende a Iker Jiménez al revelar su ‘imperdible’ anécdota con Pablo Iglesias y la financiación iraní

Un imperdible es el origen de todo.

Beatriz Talegón, analista política, dejó a cuadros a Iker Jiménez, presentador de ‘Horizonte’ (Cuatro), este 15 de enero de 2026 al sacar a la luz una anécdota que vivió en el programa de Pablo Iglesias que evidencia la financiación iraní al partido.

La colaboradora de televisión explicó que, la jefa de producción de ‘Fort Apache’ le preguntó si le habían explicado «lo del imperdible» y Talegón no entendía nada. Lo comprendió, eso sí, cuando se sentó en la mesa y sobre ella había un vaso de agua con el imperdible mencionado.

«Ya me veis que normalmente mi forma de vestir pues no…», señaló la periodista y relató lo que Pablo Iglesias le dijo en aquel momento: ‘Tienes que ponerte el imperdible en el escote’.

«Yo no llevaba nada de escote, nunca suelo llevar, pero es que encima yo estaba embarazadísima. Era lo más contrario a cualquier tipo de ostentación de enseñar nada».

Explicó que se negó y Pablo Iglesias aseguró que lo tendrían que pixelar «de alguna manera». También recordó cómo otra tertuliana de Esquerra Republicana le hicieron ponerse una chaqueta «que no pegaba ni con cola» en julio porque iba en tirantes y «no podía mostrar los brazos».

«Pablo nos explicó abiertamente que, como ellos estaban financiados por los iraníes, tenían que cumplir con las normas de la casa y no se podía mostrar nada de la parte del pecho, ni los brazos».

En cuanto a esta anécdota, afirmó que «hubo versiones que se publicaron, que intentaron manipular las cosas, pero el vídeo ahí está. Yo no me puse ningún imperdible». En este sentido, «Pablo salió públicamente explicando que había que cabalgar las contradicciones, decía, porque para él era más importante poder tener un medio donde hacer las tertulias, los debates y plantear sus ideas, pero que asumía que, por ejemplo, trabajadoras de la cadena tuvieran que cubrirse, que ir con el velo dentro y eso está dicho».

«El fin para ellos justifica los medios y, sin embargo, son los adalides de este pseudofeminismo que se mete en la casa de cualquiera, que nos dicen cómo tenemos que comportarnos en nuestras relaciones íntimas y demás. Parece mentira que la izquierda se bajan los pantalones en sus propios principios de los que luego van dando lecciones simplemente porque les financiaban un programa», concluyó Talegón.