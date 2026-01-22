Ayuso denuncia a Sánchez por Adamuz: “Esta vez no tienen a quien culpar”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado sin miramientos la pretensión del Gobierno de que no se hable del accidente de Adamuz porque “no tienen a quien culpar”. Ayuso ha recordado que no se trata de buscar venganzas, pero que al único que le interesa tapar este asunto es al Ejecutivo.

Díaz Ayuso ha denunciado también en relación al estado de las infraestructuras que “hay grandes problemas como nación que no se están afrontando y no estamos invirtiendo en lo importante”.

Porteros de discoteca gestionando la red ferroviaria

La presidenta madrileña ha hecho un repaso de la trayectoria del Gobierno socialista en materia ferroviaria y ha recordado algunos ‘grandes éxitos’ en relación a “un ministerio que a lo largo de los años ha contratado trenes que no cabían por los túneles, ex dirigentes que están o en la cárcel o imputados o que venían de ser porteros de discoteca y se han puesto al frente de las diferentes instituciones que conforman la red ferroviaria española y si a eso le añades que durante mucho tiempo pasajeros, técnicos, maquinistas advertían del estado de las vías esto confluye en la responsabilidad política también”.

Repaso a Óscar Puente

La presidenta autonómica también ha repasado la trayectoria de Óscar Puente al frente del ministerio: “Y si ahí tenemos al mando a un ministro que nunca tuvo la humildad de llegar a un ministerio, dedicar tiempo a aprender y saber qué tenía entre manos sino que simplemente se ha dedicado a hacer propaganda, a hacer anuncios como ir en tren de pié, imaginaros lo que podría haber sido esto entonces o a hacer propuestas sin ningún rigor y a utilizar los medios del ministerio para ver quien habla de él en las redes, que a su vez utiliza sólo para insultar”.

Todo eso da como resultado para Ayuso que “nuestra red ferroviaria que siempre fue de las primeras del mundo hoy está dando una imagen tremenda. No sólo ha supuesto un golpe anímico a todos los españoles orgullosos de lo que eran sus mejores infraestructuras sino también ante un público, por ejemplo de FITUR que nos mira, es una ventana al mundo. La feria de turismo más importante está aquí y está viendo que subes a unos trenes que no sabes en qué circunstancias se encuentran porque el Gobierno cambia de criterio. Se caen los mitos de que teníamos lo mejor, la red más puntual y más segura porque era así”.