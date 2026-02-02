El socialista Sánchez destinará a hacerse autobombo 9 veces más de lo que niega al doctor Barbacid para combatir el cáncer

Propaganda y más propaganda.

El reciente Consejo de Ministros ha puesto de manifiesto las prioridades del Gobierno: Pedro Sánchez destinará 270 millones de euros a publicidad institucional y comercial para el año 2026. El líder del PSOE se mete de lleno en el modo campaña y ya ni siquiera intentará aparentar que gestiona.

Para poner en contexto esta cifra, es nueve veces superior a los 30 millones que el científico Mariano Barbacid solicita para llevar a cabo ensayos clínicos sobre su tratamiento contra el cáncer de páncreas, un avance que ya ha mostrado resultados prometedores al eliminar tumores en ratones. Todo pese a que hace una semana, cuando trascendió su éxito inicial, muchos intentaron colgarse la medalla, afirmando que el Estado financiaba el estudio.

🔴El Dr. Mariano Barbacid y su equipo, financiados por #CRISContraelCáncer, han logrado curar el cáncer de páncreas en ratones, de forma duradera y sin efectos secundarios. Pero necesitamos tu ayuda para que esto sea una realidad en pacientes. DONA AQUÍ👉https://t.co/4VDU1PrRmA pic.twitter.com/qF2hVsJyJJ — CRIS Contra el Cáncer (@criscancer) January 31, 2026

Este plan de gasto, aprobado sin la existencia de Presupuestos Generales del Estado, se divide en dos bloques bien definidos. Veamos los detalles:

155,6 millones irán destinados a 124 campañas institucionales llevadas a cabo por distintos ministerios, lo que representa un descenso del 3,45% respecto a los 161 millones asignados en 2025.

irán destinados a llevadas a cabo por distintos ministerios, lo que representa un descenso del 3,45% respecto a los 161 millones asignados en 2025. Por otro lado, se asignan 115,07 millones para 49 campañas comerciales de empresas públicas como Loterías del Estado (38,74 millones), AENA (17 millones) o Renfe (15 millones).

El área de Transición Ecológica lidera con 24 campañas y una inversión de 17 millones, seguida por el Ministerio de Cultura, que tiene 12 campañas, y el de Trabajo, con 11. La campaña más costosa corresponde a la de Seguridad Vial de la DGT, con un presupuesto de 10,2 millones, seguida por la sensibilización fiscal de la Agencia Tributaria, con 9 millones.

Mientras tanto, el reconocido científico español, Barbacid, lanza un grito de auxilio. Su fundación requiere esos mismos 30 millones para sus ensayos clínicos; sin embargo, las ayudas filantrópicas no son suficientes. En el mismo Consejo que da luz verde al gasto en publicidad, el Gobierno no destina ni un euro a esta causa vital.

Necesita 30M€ para empezar el ensayo clínico en humanos contra el cáncer de páncreas. Ya ha conseguido eliminar la enfermedad en ratones. Es una vergüenza que no consiga la financiación. pic.twitter.com/4l9rmHWapY — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) February 1, 2026

Desde que asumió el poder en 2019 hasta ahora (2026), se han gastado un total de 2.300 millones en publicidad bajo la gestión de Sánchez, lo que pone en evidencia las prioridades del Ejecutivo. Mientras instituciones como Loterías, Renfe o Turespaña invierten en promocionar sus servicios, la ciencia queda relegada.

Los medios digitales dominan el reparto: primero se priorizan online, streaming y redes sociales; luego siguen radio y televisión. El Gobierno promete reformas: campañas en espacios premium, precios públicos y menos intermediarios. Sin embargo, el gasto se mantiene elevado, casi igual al del año anterior (270,74 millones).

Las críticas no tardan en llegar. El líder de VOX, Santiago Abascal, lo expresa claramente: hay que ser cabrón, haciendo una comparación con los escasos 20 millones destinados a víctimas de Adamuz. En este sentido, parece que el autobombo pesa más que la búsqueda de una cura para un cáncer letal que cobra miles de vidas al año en nuestro país.

Con todo esto sobre la mesa, es evidente que Pedro Sánchez sigue adelante con su estrategia propagandística incluso sin contar con los PGE aprobados. Las familias afectadas por el cáncer de páncreas aguardan avances que podrían surgir gracias al trabajo de Barbacid, pero mientras tanto, los fondos fluyen hacia anuncios publicitarios.