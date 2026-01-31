Abascal revienta a Sánchez con dos bofetones por Adamuz y por su última cortina de humo

Santiago Abascal, al frente de VOX, no ha tenido reparos esta semana para expresar su descontento. En una serie de intervenciones ha lanzado duras críticas hacia Pedro Sánchez, a quien ha retratado por su miseria con las víctimas de Adamuz y al que acusa de tener un profundo desprecio por el pueblo español y de intentar reemplazarlo con una regularización masiva de inmigrantes.

«Hay que ser muy cabrón y carecer de escrúpulos», ha afirmado, refiriéndose al anuncio de 20 millones de euros destinados a indemnizaciones por el trágico accidente en Adamuz (Córdoba) y a los 270 millones que se destinarán a propaganda gubernamental. «Es normal que las tiranías gasten más en publicidad que en cualquier otra cosa, como responder a los familiares o arreglar de una puñetera vez todo lo que se está estropeando en España».

Hay que que ser un miserable para anunciar 20 millones para indemnizaciones a las víctimas de Adamuz y el mismo día 270 millones para comprar a los medios de comunicación. Oposición total y frontal hasta que acaben en el banquillo.#Andorra #Aragón#VotaSentidoComún #VotaVOX pic.twitter.com/84YrNDXzh9 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 29, 2026

Pero no ha sido la única decisión aprobada en Consejo de Ministros que ha señalado el de líder de VOX. Otro detonante ha sido el real decreto que busca regularizar a medio millón de extranjeros que ya se encuentran en territorio español, un acuerdo alcanzado con Podemos -para asegurar su apoyo el resto del año- que no será sometido al Congreso, lo que da paso a lo que él califica como una «invasión» estimada en 500.000 personas sin papeles.

Abascal considera esto un «efecto llamada» que agudizará el colapso de la sanidad, la vivienda y la seguridad.

En este sentido, desde su cuenta de X, ha criticado con fuerza la última cortina de humo de Sánchez: su ridículo intento de enfrentarse con el empresario Elon Musk:

«Aquí está el jefe de la mafia tratando de llamar la atención internacional, para que se olvide que es responsable de 46 muertos.

Es capaz de todo tipo de cosas, crueles o ridículas; programar una invasión de nuestra tierra, dar saltitos para que le haga caso un multimillonario, o mandar soldados a Groenlandia. Lo que sea para camuflar su culpabilidad».

Aquí está el jefe de la mafia tratando de llamar la atención internacional, para que se olvide que es responsable de 46 muertos.

Es capaz de todo tipo de cosas, crueles o ridículas; programar una invasión de nuestra tierra, dar saltitos para que le haga caso un multimillonario,… https://t.co/Z3nCkDUqyT — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 30, 2026

El diputado se encuentra metido de lleno en la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero en Aragón. Desde sus mítines en Barbastro (Huesca) y otras localidades aragonesas, amplió su crítica hacia PP y PSOE, a quienes responsabiliza por 40 años de políticas erróneas que han socavado la soberanía, la unidad nacional y el bienestar del país. «No ha nacido el presidente, periodista u obispo capaz de hacernos aceptar la invasión o la islamización», proclamó, evocando la Reconquista con un guiño histórico que roza lo épico.

Esta ofensiva por parte de Abascal se produce en medio de sondeos que dan un gran crecimiento a Vox en la comunidad, y que como en Extremadura, serían indispensables para que el PP pueda formar gobierno.