¡Maldita hemeroteca! Los trenes arrollan la exigencia de Yolanda Díaz de restringir los vuelos en la Península

Ahora que el AVE vuela más lento que nunca o no vuela según qué líneas por la chapuza en el mantenimiento que ha perpetrado el Gobierno, la prohibición de los vuelos de menos de dos horas en España comienza a pasar factura.

Y es que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, anunciaba muy ufana en octubre de 2023 que en España no se podría viajar en avión si el vuelo duraba menos de dos horas para trayectos que pudieran cubrirse en tren. Este era el momento, aunque Díaz lo explicó mal:

Yolanda Díaz anuncia el pacto PSOE-Sumar, que prohibirá los vuelos en distancias menores a 2 horas y media.

Te dicen cómo pensar, cómo hablar, cómo comer, qué cine ver, cómo alquilar, qué coche comprar, cómo viajar… pero los fachas son los otros…pic.twitter.com/NAKpCsMRMC — _DON_ BAIRES_⭐️⭐️⭐️ (@DonDrPr_4ever) October 24, 2023

Esa prohibición ideológica de viajar en avión se vuelve aún más en contra del Gobierno al tener la red de Alta Velocidad ferroviaria con graves problemas de seguridad por el pésimo mantenimiento o incluso falta del mismo. Y para los que quieran viajar en coche, la situación es aún peor.

La guerra contra el automóvil particular emprendida por el Ejecutivo de Sánchez ha llenado España de ciudades donde no se puede entrar con un coche sin etiqueta o incluso tampoco con automóviles con la etiqueta B o C.

Los afortunados que hayan podido comprar un coche con etiqueta ECO o 0 Emisiones que de momento les pone a salvo de exclusiones para acceder a las ciudades, se encontrarán con las carreteras en su peor estado de conservación en décadas. Según datos de la Asociación Española de la Carretera, hay un déficit de mantenimiento acumulado de 13.400 millones de euros que provoca que más del 52% de la red de carreteras necesiten una reparación urgente en menos de un año por padecer problemas estructurales graves.

El absurdo de prohibir los vuelos cortos

El ecologismo ideológico que practica el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado grandes y graves perjuicios en muchas áreas de actividad económica a la vez que ha complicado injusta e innecesariamente la vida a millones de españoles. Sólo en puestos de trabajo perdidos, en el sector aéreo estiman en más de 10.000 los empleos directos, indirectos y asociados destruidos con esta absurda prohibición.

Además, el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos ya denunció en su momento que el veto a los vuelos cortos es un grave e innecesario freno al desarrollo de aviones más eficientes, ya que es en este tipo de vuelos donde se prueban las nuevas tecnologías aeronáuticas para evaluar su usabilidad en rutas de largo alcance. Pero no sólo eso. Las rutas cortas son los escenarios ideales para probar y madurar nuevas tecnologías, como la propulsión eléctrica o de hidrógeno, antes de escalarlas a vuelos de largo radio.

Además, las aerolíneas y fabricantes denunciaron también que prohibir estos trayectos reduce los ingresos necesarios para financiar la transición hacia una aviación más limpia, como el uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF). Y por si todo esto no fuera suficiente daño, resulta que eliminar los vuelos de corta duración provoca que los costes de desarrollo de nuevos modelos de aviones más eficientes deban repartirse entre menos unidades y operaciones, lo que eleva el precio final de la tecnología.

581 millones en aeropuertos, a la basura

La persecución ideológica contra los vuelos cortos perpetrada por el sanchismo tiene otro daño colateral: deja aún más infrautilizados todos los aeropuertos regionales que se ampliaron o construyeron en los gobiernos de Zapatero y que supusieron un gasto de al menos 581 millones de euros. El desglose del coste en estas infraestructuras es escalofriante: