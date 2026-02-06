Derecho de rectificación Azvi

Grupo Azvi rechaza de forma tajante cualquier intento de vincular el trágico accidente del pasado 18 de enero de 2026 con investigaciones judiciales relativas a Koldo García Izaguirre y a casos de corrupción.

Los servicios contratados (en un lapso inferior a 4 meses) no guardaban relación alguna, ni temporal ni material, con los hechos posteriormente imputados a Koldo García y, por tanto, no pueden vincularse al denominado “Caso Koldo”. Tras más de dos años de investigaciones policiales y judiciales, y la emisión de diversos informes por parte de la UCO en el marco de las mismas, ni Grupo Azvi ni sus directivos, administradores o empleados tienen la condición de investigados con relación a estos asuntos y, mucho menos, en materia de corrupción.”