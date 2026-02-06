  • ESP
Derecho de rectificación Azvi

Periodismo

Grupo Azvi rechaza de forma tajante cualquier intento de vincular el trágico accidente del pasado 18 de enero de 2026 con investigaciones judiciales relativas a Koldo García Izaguirre y a casos de corrupción.

Los servicios contratados (en un lapso inferior a 4 meses) no guardaban relación alguna, ni temporal ni material, con los hechos posteriormente imputados a Koldo García y, por tanto, no pueden vincularse al denominado “Caso Koldo”. Tras más de dos años de investigaciones policiales y judiciales, y la emisión de diversos informes por parte de la UCO en el marco de las mismas, ni Grupo Azvi ni sus directivos, administradores o empleados tienen la condición de investigados con relación a estos asuntos y, mucho menos, en materia de corrupción.”

 

Autor

José Pablo González

Licenciado en periodismo en 2010 por la Universidad Complutense de Madrid. Canterano del diario ABC, en Periodista Digital desde 2013, actualmente es redactor-jefe. 

