López Miras desafía a Sánchez: «¡Se cierra su ciclo y su método!»

Fernando López Miras, al frente de la Región de Murcia, ha lanzado un desafío directo al Gobierno central. En su visión para 2026, sostiene que el tiempo de Pedro Sánchez ha concluido y que no permitirá más injusticias en la financiación autonómica. «No aceptamos ser víctimas de un pacto corrupto entre Sánchez y el independentismo catalán», afirma con determinación, dejando claro que está listo para emprender acciones legales en el Tribunal Constitucional si se ratifica el nuevo modelo.

El líder del Partido Popular en Murcia plantea una realidad clara: mientras la región reduce el desempleo a cifras de 2007 y fomenta tanto el empleo como la creación de empresas, el Ejecutivo de Sánchez amenaza con recortes. López Miras sitúa como prioridad la promoción de vivienda asequible mediante una ley que contempla 25.000 unidades en cinco años, así como la reducción de impuestos, el fortalecimiento de la seguridad y los servicios públicos. Todo esto sucede en medio de su defensa del trasvase Tajo-Segura, frente a los millones que Sánchez destina a Marruecos para su agricultura. Con un tono que combina firmeza y apertura al diálogo, pide «menos ruido y más soluciones», estableciendo puentes donde otros levantan barreras, tal como hizo en su mensaje de fin de año.

Las raíces de esta confrontación se encuentran en el modelo de financiación autonómica. Sánchez ha llegado a acuerdos con Esquerra Republicana y Junqueras, este último condenado por su papel en el procés, lo que López Miras considera un «esperpento». Exige la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para dialogar con todos los presidentes autonómicos, no solo con aquellos independentistas. «Es necesario escucharnos y abrir una mesa de diálogo», recalca, argumentando que este acuerdo favorece a La Moncloa en detrimento de la igualdad en sanidad, educación y servicios sociales. Murcia, ya infrafinanciada, no asumirá las consecuencias del separatismo.

Desde el PP nacional, Miguel Tellado apoya esta postura. Según él, el PSOE ha descendido a una segunda división electoral, cansado el país de un Gobierno «inmoral» que otorga semilibertad a etarras como Txeroki a cambio de apoyos. López Miras también critica a Vox por los retrasos en Extremadura y Aragón, atribuyéndolos más a intereses electorales que a principios sólidos. Defiende gobiernos estables centrados en sanidad y educación, lejos del ruido electoral. Respecto al Mercosur, lamenta su voto negativo pese a las cláusulas que protegen a los agricultores murcianos.

Las repercusiones podrían ser explosivas. Si este modelo avanza tal como está previsto, Murcia acudirá al Constitucional, lo que podría tensar aún más las relaciones territoriales. Esto podría fortalecer al PP como una alternativa sólida en la centroderecha mientras Sánchez pierde influencia en autonomías clave. López Miras defiende una Región activa: más viviendas para jóvenes, empleo sin sacrificar la conciliación familiar y atención prioritaria a mayores. «Nadie nos detendrá», exclama con convicción.

Para entender mejor los retos que enfrenta, analicemos los pilares de su plan 2026:

Vivienda : Ley acelerada tras un primer rechazo; se prevén 25.000 unidades.

: Ley acelerada tras un primer rechazo; se prevén 25.000 unidades. Empleo : Nueva estrategia tras alcanzar récords positivos.

: Nueva estrategia tras alcanzar récords positivos. Impuestos : Propuestas para nuevas reducciones con miras a reactivar la economía.

: Propuestas para nuevas reducciones con miras a reactivar la economía. Agua y agricultura : Defensa del Tajo-Segura y apoyo a la PAC en Europa.

: Defensa del Tajo-Segura y apoyo a la PAC en Europa. Servicios: Protegidos ante la infrafinanciación.

Algunas curiosidades finales: Murcia logró crear más empresas en 2025 que nunca antes, aun enfrentándose a tormentas políticas y polarización social. En su discurso navideño, López Miras hizo referencia al Rey recordando que lo que mayoritariamente se pide es estabilidad, no gritos vacíos. Y con un toque irónico resalta cómo mientras Sánchez destina millones a Marruecos, los murcianos defienden su agua con determinación.