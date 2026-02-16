ABC desmonta el aquelarre de ponzoña que la SER y Javier del Pino crean para intentar desprestigiarlos

Bofetón tremendo.

El diario ABC ha publicado un artículo editorial durísimo contra la SER y Javier del Pino por inventarse que el periódico había despedido a su corresponsal en París, Juan Pedro Quiñonero, por catalogar el movimiento político de Marine Le Pen como «extrema derecha».

En el texto, que lleva por título «La SER no pregunta a Alfredo Relaño», el periódico no escatima en zascas contra la cadena de izquierdas y contra el conductor de A vivir. En contraposición a la salida del mítico corresponsal de ABC, expone el silencio imperante en la cadena tras el despido fulminante del mítico periodista Alfredo Relaño.

La salida de Relaño también se produjo en El País y en el diario As. El periódico resalta las causas desconocidas de la decisión y que quien le habría comunicado su salida habría sido alguien «del último escalafón».

«Javier del Pino ha preferido crear una patraña según la cual ABC ha destituido a su corresponsal en París por usar la palabra “extrema derecha” para referirse al movimiento de Le Pen».

El primer zasca llega cuando señala que, con «una mínima comprobación en Google», podría verificar que el diario no censura a los periodistas que definen a Le Pen como extrema derecha, tanto en «las crónicas del actual corresponsal como en los despachos de Efe o de los diversos columnistas, empezando por Guy Sorman».

El diario desmonta la versión al detallar que la decisión se debe a una «reordenación general de las corresponsalías en Europa» por parte de Vocento. Desvela que la medida también ha afectado a profesionales de otras ciudades como Moscú, Londres, Berlín y Roma, donde se han unificado los servicios periodísticos.

En cuanto a las palabras del propio Quiñonero, ABC señala que la medida responde también a otro factor: el periodista, a quien el propio diario define como «decano de la prensa» en la capital francesa, cuenta con 79 años, por lo que existen «obvias limitaciones físicas para atender las necesidades informativas de un diario».

Inciden en que le habrían ofrecido una columna, «pero él lo ha hecho imposible». Además, le critican el hecho de que no reproduce «con exactitud» determinados aspectos y también recuerdan que su último libro, De la Europa de las libertades a la Europa de las extremas derechas, fue reseñado por el diario e incluso le realizaron una entrevista para dar mayor visibilidad al lanzamiento.